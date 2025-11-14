Abre en la Caseta Municipal de Puerto Real XLVII Concurso Exposición de Canaricultura

En la Caseta Municipal del recinto Ferial de Las Canteras de Puerto Real ya se ha abierto la cita anual con la canaricultura. La XLVII edición del Concurso Exposición Provincial que organiza la Asociación Ornitológica La Bahía, con la colaboración del Ayuntamiento de la Villa, ya está en marcha.

El presidente de esta entidad, Francisco Martínez Blanco, y la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador Colorado, cortaron la cinta, en presencia de la edil de Cultura, Nazaret Ramírez, que daba por inaugurada la exposición, que se abre una vez que el concurso ha finalizado con el fallo del jurado, compuesto por 15 personas. Este año, hasta 145 expositores participan en el evento, con la presencia de alrededor de 1.500 aves.

Inauguracion del XLVII Concurso Exposicion de Canaricultura / C. P.

Aurora Salvador. “Estoy encantada de inaugurar esta muestra que, para los que no somos personas expertas en la canaricultura es muy curiosa, porque podemos ver ejemplares muy distintos, preciosos en muchos casos”, dijo la primera edil de la Villa tras el corte de cinta. “Animo especialmente a los niños y niñas, ya que van a poder ver pájaros que no se encuentran fácilmente en otros sitios”, apuntó.

En eso incidió también el presidente de la Asociación, en lo atractiva que suele resultar la exposición para los más pequeños. “Los agapornis y los periquitos, son de colores muy llamativos, suelen ser los que más miradas atraen de los niños y niñas”, decía. Y es que, a pesar de ser un certamen dedicado principalmente al canario, hay otras especies que forman parte de la muestra, a petición de los propios socios.

Hasta este sábado 15 de noviembre la Caseta Municipal acoge este evento que se puede visitar de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas.