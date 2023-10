El Rock D´Akí 2023 cierra su cartel con ocho bandas locales

El Rock D´Aki Puerto Real, uno de los eventos musicales más relevantes de la Villa, continúa avanzando para la celebración de la edición de este 2023, con muchas novedades.

La primera de ellas es el cambio de ubicación, ya que el evento regresa al Paseo Marítimo, a la explanada situada entre el Pabellón Municipal de Deportes y la Biblioteca. Será el 4 de noviembre durante prácticamente todo el día, y de forma gratuita.

Mediante un proceso de inscripción online organizado por las delegaciones de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Puerto Real, con la colaboración desinteresada de la Asociación de Músicos de Puerto Real (CRD Music), concluye la selección de bandas para el Festival Rock D'akí 2023, con un total de 17 solicitudes recibidas, entre artistas solistas y formaciones de diferentes estilos y localidades de la provincia.

El Rock D'akí 2023 tendrá lugar el sábado 4 de noviembre, desde el mediodía y hasta las 2:30 horas de la madrigada y contará con barra de bebidas a precios populares

Las bandas elegidas para esta ocasión serán: Iris (con un disco en el que se acercan a sus influencias como Muse o Pink Floyd), los jóvenes Destroyers (versiones de rock internacional), Farout (versiones de rock), Sexaine (banda de Hard Rock en español influenciada por el rock americano de los 80-90's, en activo desde 2009 y que cuenta con 3 discos publicados), Celia Ruiz (jóven puertorrealeña quien en 2015 lanza su primer disco "Don't Let Me Fall" y llega al número 1 en Los 40 Principales en el programa Click&Roll con su single CONTROL -remix con el DJ Quique Serra-, girando en diferentes salas del territorio nacional), The Southern Soul Band (quienes llevarán el soul al público de Puerto Real a través de su repertorio de grandes versiones), The Weds (influenciados por The Jayhawks, Ocean Colour Scene o Ben Harper, cuentan entre sus filas con el reconocido artista local Juan Medina, tienen ya dos discos publicados y han conseguido la admiración de bandas como The Posies (USA) quienes los eligieron como teloneros para su última actuación en Cádiz) y Rosemary and the Fuckin’ Crazies (formación local de rock con influencias de grupos americanos de los 90’s -Alice in Chains o Pearl Jam- y cuyo primer álbum «Tiny demons» ha sido producido en su totalidad en Puerto Real).

Todos ellos tendrán la oportunidad de deleitar al público con 45 minutos de música en vivo, en un evento que promete ser aún más especial, ya que compartirán el escenario con dos grandes grupos de la provincia, Los Hermanos Dalton (San Fernando) y Bourbon (Sanlúcar de Barrameda), que serán cabezas de cartel.

Desde la Asociación de Músicos de Puerto Real CRD Music han agradecido a todas las bandas que se inscribieron para participar. “Aunque solo algunas hayan sido seleccionadas para actuar en el escenario principal, se destaca que cada una de ellas ha jugado un papel crucial en hacer que el proceso de selección sea sumamente difícil y se cuenta con ellas para los próximos eventos que puedan organizarse”, dicen en la entidad. Toda la información sobre el esperado Festival Rock D'Akí 2023 estará disponible en la página web oficial, rockdaki.es.