Rocío Campos, pregonera de la Feria de Puerto Real: "Le he dado muchas vueltas al pregón para intentar sorprender"

Se podría decir que para Rocío Campos Quintana los escenarios son su hábitat natural. En ellos ha crecido desde que siendo una niña se subía por primera vez de la mano de su madre, la querida y recordada, Mari Tere Quintana. El arte lo lleva en la sangre y la genética ha contribuido de forma inevitable a convertirla en la artista que hoy es, aunque su carrera siempre ha estado llena de esfuerzos por seguir aprendiendo y mejorando.

Talento innato, apoyado de tesón y trabajo. Eso, que ha marcado su carrera como bailaora, es lo que podremos ver este sábado en el Parque de El Porvenir, el inédito escenario en el que se va a producir el anuncio oficial de la fiesta, que Rocío Campos dará en forma de pregón.

Y aunque los escenarios no sean un espacio desconocido para ella, la responsabilidad siempre pesa. “Creo que he estado en la mayoría de los pregones que se han dado y en algunos de ellos incluso he participado. Tengo el listón alto, ¿a que sí?”, se pregunta a sí misma dejando ver el respeto que le produce enfrentarse a ese momento.

Y es que, el haber estado en casi todos los pregones, entre ellos el de su hermano Pedro Campos, supone para ella el reto de intentar hacer algo nuevo. “Lo primero que me he preguntado es con qué podría sorprender, qué puedo hacer nuevo para el público, que tenga la justa medida para que se disfrute y no se haga pesado, y eso es muy difícil”, reconoce.

A esto suma que lo suyo es el baile, el cante, la guitarra… “La palabra me cuesta un poquito más, pero ya lo tengo muy preparado y estudiado, y creo que lo podre soltar con tranquilidad. Yo estoy ya deseando”. Lleva ya mucho tiempo trabajando en ello y no quiere, como es natural, adelantar nada de lo que se podrá ver este sábado a las 21:00 horas en El Porvenir. “Yo intento guardar el secreto, pero la gente me conoce y sabe dónde me muevo, de quién me rodeo y a qué me dedico. Es normal que el público se espere actuaciones y es evidente que las habrá, porque de eso se trata al anunciar una fiesta, pero estamos trabajando para darle una vuelta a todo”, adelanta.

Reconoce que a medida que se ha ido acercando la fecha ha ido creciendo su nerviosismo. “Es que todo el mundo me dice que va a ir a verme. En el Rocío me paraban para desearme suerte y por la calle también me paran para comentarme que irán al pregón. Cada vez que alguien me lo dice me pone más nerviosa”, dice sonriendo.

Será ella la primera persona que pregone la Feria en El Porvenir, y el sitio le “encanta”. “Aquí está parte de mi infancia, como la de muchísimos puertorrealeños, así que tengo buenos recuerdos y espero que el del pregón sea otro de los que guarde con mucho cariño”.

Con todo listo para que se produzca el esperado evento que da inicio a la 180 edición de la Feria de Puerto Real, ya solo queda hacer una invitación al público para que acuda al evento. Ella, que tiene una humildad a veces impropia en el mundo de los artistas, probablemente nunca lo diría así, pero en este casi sería justo dar una vuelta a una de las fake news más famosas de la historia (la que supuestamente anunciaba en ‘The New York Times’ un espectáculo de Lola Flores), y decir aquello de: “Sí canta, si baila, no se la pierdan”.

Una vida dedicada al arte

Rocío Campos Quintana está vinculada desde muy pequeña al mundo de la cultura de la ciudad, especialmente al baile flamenco. Con tan solo diez años comenzó a dar clases de sevillanas con su madre, María Teresa Quintana, Hija Adoptiva de Puerto Real. Todo ello antes de iniciar sus estudios en la Peña Flamenca ‘Canalejas de Puerto Real’ con 16 años y bajo la tutela de Yolanda Vadillo.

En 1994, prosigue su formación en baile flamenco en la Academia ‘Compás’ de Angelita Reyes, donde conoció al maestro Juan Parra. Una década de formación en la capital gaditana que la llevó a seguir los pasos en 2004 de la bailaora ‘Chiqui de Jerez’ durante cinco años. Desde entonces, maestros de la cultura flamenca como Antonio ‘El Pipa’; Domingo Ortega; María Moreno; Carlos Carbonell; Beatriz Morales; Farruquito; Fuensanta ‘La Moneta’, David Nieto, o la también puertorrealeña Paloma Fantova fueron parte de su formación.

Además de recibir las enseñanzas por parte de referentes en el baile flamenco, Rocío Campos también se ha dedicado a su otra pasión que es la de impartir clases. De hecho, da nombre a su academia con más de 25 años de antigüedad, ofreciendo espectáculos en Puerto Real y localidades vecinas. La pregonera también ha estado presente en diferentes escenarios junto a su gran amigo Salvador García ‘Pitu’, además de colaborar con asociaciones y peñas de Puerto Real.

Pero su actividad cultural no queda ahí. Desde 1990 es parte del Coro ‘Semilla Rociera’, con el cual ha grabado tres discos y ha ganado muchos premios en concursos tanto de la provincia de Cádiz como de fuera, incluyendo su participación en el programa ‘Viva mi coro’, de Canal Sur.

Su actividad rociera también incluye su designación como Pregonera de la Hermandad del Rocío de Puerto Real en el año 2023. Una hermandad de la cual es hermana desde su nacimiento.

Por si fuera poco, el Carnaval también ha estado presente en la vida de Rocío Campos, comenzando por la bandurria en el año 1989, y uniéndose al Coro de Puerto Real desde el año 1990 hasta 2005. Entre sus logros destaca su protagonismo en el vestuario del coro ‘25 Kilates’, tercer premio en el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz en 2003.

Una intensa actividad cultural que tuvo también su culmen con su nombramiento como Estrella de Oriente de la Navidad en 2023, una experiencia que, en palabras de la pregonera de la Feria 2024, “no olvidaré jamás”.