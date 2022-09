Roban 500 metros de cable del aire acondicionado de la Escuela Infantil Elvira Lindo de Puerto Real

La Escuela Infantil Elvira Lindo de Puerto Real ha sufrido un robo. Tras el esfuerzo realizado por el AMPA del Elvira Lindo cuando asumió a finales del curso pasado el coste de la instalación de aire acondicionado para sus aulas, han sustraído alrededor de 500 metros de cable.

Así lo han denunciado a la Policía Nacional desde el centro, tras detectar que no funcionaban los aparatos de ninguna de las clases a principios de esta semana, excepto la instalación que no lleva cableado por la fachada interior. Inicialmente pensaron en avería, hasta que se percataron de que había un cable cortado colgando. Tras suprimir la corriente eléctrica de todos los aires ya comprobaron que en todos los patios interiores los cables habían desaparecido de la fachada, observando cortes y segmentos de cables que entraban al split de las aulas.

Tras confirmar el hecho delictivo, la dirección del centro se personó en las dependencias de la Policía Nacional para tramitar la denuncia, tanto por el robo de lo que se calculan entre 400 y 500 metros de cable, como por el allanamiento en las instalaciones del centro infantil.

Del mismo modo, se ha dado parte a las autoridades pertinentes, a la Delegación Territorial de Educación, propietaria del edificio, así como al Ayuntamiento de Puerto Real, responsable del mantenimiento de los edificios educativos de Infantil y Primaria.

El AMPA Arcoiris aportó más de 1400 euros para este fin, y solo estaba pendiente instalar el split del último aula del ala principal, ya que no alcanzaron los fondos en esta primera partida y se iba a asumir antes de final de este año. Tras esta inversión del pasado curso, ya no tienen presupuesto para volver a asumir esa instalación, por lo que cuentan con siete aparatos que no tienen uso, y esperan que alguna administración les ayude a recuperar el cableado de esta instalación de aire para afrontar los días de fuerte calor en el centro.