El Río San Pedro se prepara para celebrar su 40 aniversario

Diferentes colectivos sociales de la localidad, conjuntamente con el Ayuntamiento, han organizado un amplio programa de actos con motivo del 40 aniversario de la barriada Río San Pedro. El programa se estrenará el próximo lunes (21 de noviembre) con la inauguración, a las 12:00 horas, de una exposición de pinturas de Iván Suazo, y a las 18:00 h. de una exposición de fotografías de Antonio Gil. Ambas sobre el Río San Pedro y en el Centro Cívico de la barriada.

El martes 22, a las 17:00 h., se procederá a inaugurar un monolito de la primera piedra de la barriada que estará localizado en la C/ Botavara. Le seguirá, hora y media después, una charla coloquio sobre la construcción, diseño y primeros años del barrio, en el Centro Cívico. En ella de contará con la participación de: Constantino Álvarez, ex gerente del Consorcio Río San Pedro; José Antonio Barroso, ex alcalde de Puerto Real; Juan Clavero, ecologista; y Blas Galera, vecino de la barriada que inició los primeros movimientos vecinales.

Al día siguiente se celebrarán unas jornadas de defensa personal, no violencia y técnicas de competición de Kick Boxing, en la Escuela de Defensa Personal Juvenil, a las 17:30 h., y un concurso de dibujo infantil, ‘Mi barrio mola, en el Euro-Barrio, a las 18:30 h.

De cara al jueves 24 se han organizado un torneo de mus, tute y dominó, por parejas, en la Asociación de Pensionistas, y una “castañá popular” y la actuación del Trío de Antología del Carnaval ‘Ahí está el trío’, en el Club Náutico Río San Pedro, a las 19:00 h.

El programa tendrá continuidad el viernes 25, a partir de las 16:30 h., con juegos populares en la plaza Agnes Reston, un taller de skate por Ismael Ogalla, un torneo de fútbol sala en las pistas deportivas del barrio a las 19:00 h., y las actuaciones de Lucía Moreno, Grupo Diario, Dance Fitness Salvi Esteban y DJ Anonymex, en Avda V Centenario, desde las 20:00 horas.

El sábado 26, las actividades comenzarán con paseos gratuitos en tren turístico por la barriada y por el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida, con salida y llegada desde Avda. V Centenario, a partir de las 11:00h. Por la tarde, a partir de las 19:00 h., en la misma localización, se sucederán las actuaciones de la Antología Enrique Villegas, la comparsa ‘La predicadora’ y la actuaciones flamencas.

El programa llegará a su fin el domingo 27 con una convivencia vecinal desde el mediodía en el Parque del Constitucionalismo (eucaliptal), y una ruta guida gratuita en bicicleta por el Parque de Los Toruños y Pinar de La Algaida, también a las 12:00 h., con salida y llegada desde ‘Huertadura’.