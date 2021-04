Si se anuncia el cierre de Airbus Puerto Real habrá protestas "como hace años que no se ven"

La cuenta atrás en Airbus se mira en un reloj que pesa demasiado. Los trabajadores lo soportan con incertidumbre y con una tensa espera después de varios meses de protestas en las que el tono se ha ido elevando a medida que se acercaba este 21 de abril, fecha en la que, previsiblemente, se decidirá el futuro de la planta de Puerto Real.

Pero en todo este tiempo no se ha mermado el espíritu de lucha de una plantilla que está a verlas venir con la intención de “cambiar el paso y meternos en unas fuertes movilizaciones como hace años que no se ven en esta comarca”.

Es el anuncio que este martes realizó el presidente del comité de empresa de Airbus Puerto Real, Juan Manuel Trujillo, en la asamblea que se han celebrado en la puerta de factoría. La misma que desde mediados de marzo convocan a diario y que hoy ha tenido lugar en un receso del pleno del comité puertorrealeño que está definiendo el calendario de acciones con el que volverán a protestar en estos días. El tono dependerá de las decisiones de la empresa. El representante de los trabajadores cree que “las razones para hacerlo son poderosas”, porque no es solo una pelea para el conjunto de la industria aeroespacial, sino para un sector que aporta ciencia, innovación y futuro.

Por el momento, este miércoles habrá un "encierro preventivo" en la planta de Puerto Real. Se iniciará a las 14:30 horas y tendrá continuidad o no, dependiendo de la información que llegue tras la finalización de la reunión del comité europeo. "Seguiremos adelante si lo que se propone es el cierre o la venta de la planta".

Para el jueves se ha convocado una reunión en Getafe entre la dirección Airbus España y la Junta deportavoces del Comité Interempresas, en la que se trasladarán las decisiones que se hayan tomado en el Consejo de Administración del miércoles en Touluse. Tras ella habrá un encuentro entre los sindicatos del Comité Interempresas para valorar lo trasladado en la reunión.

Aunque el tiempo corre en contra, el colectivo de empleados está por agotar hasta el último minuto la capacidad de negociación y arrancar un acuerdo para seguir dentro del Grupo “como una planta más” y, una vez dentro, seguir luchando para tener garantías de que cuando pase la pandemia se recuperará la demanda civil y el empleo.

Hoy han dado lectura al manifiesto del Comité Interempresas, que se ha leído en la puerta de todas las plantas de Airbus España. En él, los cinco sindicatos que tienen presencia en Airbus han alzado la voz “por el empleo, por el sector aeroespacial y por el mantenimiento de los centros de trabajo”. El comité ha insistido en que llevan más de un año reivindicando y defendiendo al sector aeroespacial, como un sector esencial y estratégico. “En un país como España, que basa erróneamente su economía en el sector servicios y el turismo, no ya solo el no crear sino destruir tejido industrial, es un suicidio económico, laboral y de avance en el conjunto del estado, difícilmente entendible y explicable”.

Por eso desde CCOO, UGT-AIRE, ATP-SAe, SIPA y CGT, reclaman que se cumpla el acuerdo y el comunicado conjunto del Gobierno de España y Airbus, que contempla, entre otras cuestiones, inversiones y compromisos de compra y no destrucción de empleo, de futuro industrial y laboral, para los centros con mayor desequilibrio carga de trabajo respecto a su capacidad.

En el comunicado, al que ha dado lectura Teresa Delgado, trabajadora de Airbus Puerto Real, el comité interempresas de España ha hecho referencia a la resolución unánime del SEWC (comité de empresa europeo), que abogaba por no cerrar ningún centro de trabajo y no adoptar ninguna solución traumática en el empleo”. Sobre esto, el presidente del comité puertorrealeño recordó en la asamblea que, ya en el mes de septiembre el comité europeo advirtió que “el pagano de la pandemia no puede ser ninguna de las plantas”.

El interempresas de España, que está inmerso en la negociación colectiva, ya adelanta que ni siquiera va a sentarse a negociar sin el compromiso claro de mantenimiento del empleo y los centros de trabajo. “Somos perfectamente conscientes de la situación del año durísimo que hemos vivido. Muchos de nosotros hemos perdido familiares y seres queridos, pero apostamos por una forma de superar esta crisis basada en la solidaridad, el compañerismo y, sobre todo, por el trabajo y el futuro de nuestro sector en nuestro país”.

Este martes han vuelto a insistir en que tienen propuestas y alternativas industriales, que no destruyen empleo, que permiten redistribuir las cargas de trabajo, la jornada laboral y la hibernación del empleo. Insisten en que en el conjunto de la Unión Europea ya se sabe que formulas económicas para afrontar crisis como la del 2008, solo conllevan “precariedad” y resolver una situación coyuntural en la que “muchos asumen su dureza mientras unos pocos se enriquecen en la misma”.

Los trabajadores saben que los momentos que van a llegar van a ser complicados y poden la colaboración y comprensión del conjunto de la sociedad. “Hacemos un llamamiento a la participación en las movilizaciones que se convoquen. No es un ataque a un centro, a una empresa o a trabajadores, es un ataque hacia el conjunto de la sociedad, porque donde se destruya empleo afectará a todo el mundo, sea trabajador de Airbus o no”. Por último, han apelado a la cordura y la responsabilidad de la máxima dirección de Airbus, y a la administración española, para que cumpla con lo acordado y exija a Airbus lo mismo.

APOYO UNÁNIME A LOS TRABAJADORES DETENIDOS

En la asamblea de este martes el presidente del Comité de empresa ha trasladado el apoyo unánime del Comité a los cuatro trabajadores que fueron detenidos como presuntos autores de delitos de desórdenes públicos y daños relacionados con la manifestación del pasado miércoles contra el posible cierre de la factoría. “Que sepan los compañeros que estamos con ellos por encima de su afiliación sindical”, dijo Trujillo. También añadió que están recibiendo el apoyo jurídico que precisen, que también tendrán otros trabajadores en caso de que se produzcan más detenciones