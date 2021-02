Denuncian que la instalación eléctrica del colegio del Río no soporta un calefactor

La plataforma vecinal y la AMPA del colegio Río San Pedro denuncian las condiciones que sufren los niños de Primaria debido a la instalación eléctrica del centro. Dicen que la delegación de educación de la Junta ha abandonado a colegio de Primeria, que lleva cuatro años reclamando la adecuación de la instalación eléctrica. “Es tan antigua que a menudo se producen cortes de luz y conatos de incendio por sobrecarga”, dicen. Ambas entidades se han reunido para estudiar, aunar y plantear acciones de protesta ante el problema de una instalación “insuficiente desde su inauguración hace 35 años”.

Milagros García, presidenta de la Asociación de Madres y Padres, se queja del “ninguneo institucional” por las promesas incumplidas por la Consejería de Educación para iniciar las obras de una reforma ya valoradas en 75.000 euros, así como el “nulo interés del Ayuntamiento de Puerto Real” por atender las demandas del centro de Primaria.

Lamentan ambos colectivos que los escolares hayan tenido que llevar mantas a las clases, ya que no es posible encender los calefactores debido a que los térmicos de seguridad cortan la corriente al no soportar el más mínimo aumento de intensidad en un colegio que tiene “el triste honor de ser el único de Puerto Real que no ha saneado nunca su entramado eléctrico interno”. Ahora, dicen que la situación se agrava a causa de la pandemia, cuyos protocolos obligan al alumnado a recibir las clases con las ventanas abiertas.

A esto se le suma los “no pocos amagos de incendio de enchufes recalentados y quemados por la enorme intensidad eléctrica que soportan, en cuanto se unen en un mismo sector varios aparatos eléctricos tan básicos como ordenadores o ventiladores en fechas de mucho calor. Sólo existe un aparato de aire acondicionado en el colegio”, explican.

Por todo ello, los vecinos del Río aseguran que no van a tolerar ni un solo ejemplo más de “desidia y marginalidad” por parte de las administraciones. “Nuestros niños están abandonados y en riesgo por la inacción de las administraciones incompetentes”, finalizan.

En noviembre de 2019 el presidente del PP de Puerto Real, Vicente Fernández, en una visita al barrio junto a la presidenta del PP de Cádiz, Carmen Sánchez, aseguró que la Junta se haría cargo de la renovación del viejo sistema eléctrico del colegio. Entonces anunció que la administración autonómica había incluido en los presupuestos 2020 una partida de 35.000 euros para mejorar la instalación “pese a que se trata de una obra menor que el Ayuntamiento de Puerto Real no ha querido arreglar”.