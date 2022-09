Podemos ayuda a tramitar en su sede el ingreso mínimo vital, el bono social y el cultural

Podemos Puerto Real tiene habilitada su sede (calle de la Plaza 199) para la atención a la ciudadanía de la Villa. En ella, desde el mes de abril, ayudan a quienes lo precisen a tramitar los certificados digitales, la solicitud del Ingreso Mínimo Vital, el bono social y recientemente han incorporado la ayuda para el bono cultural joven.

Ascen Ruiz, portavoz provincial de Podemos Cádiz y concejala de Podemos Puerto Real, ha manifestado su satisfacción por la “buena acogida” que está teniendo en Puerto Real la atención a la ciudadanía en el asesoramiento para conseguir estas prestaciones. ”En el día a día acuden a nosotras muchas personas que no están seguras de si pueden o no solicitar estas prestaciones, y nosotras ayudamos a resolver sus dudas y a tramitar las solicitudes que necesiten”, explica la edil.

“La acción directa de Podemos en el gobierno de España se está notando y no vamos a consentir que nadie se quede atrás por no poder hacer un simple trámite. Los de Podemos conocemos lo que son las dificultades y hemos aprendido a no pactar con ellas sino a resolverlas, además nosotras somos felices ayudando a los demás”, declara la portavoz provincial.

En Podemos también conciben este espacio (su sede local) como un punto de encuentro abierto para toda la sociedad puertorrealeña, donde asociaciones, plataformas, sindicatos y demás vecinos puedan hacer uso ella para lo que necesiten.