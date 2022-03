Los vecinos de la Plaza Dolores Márquez ven “intereses personales” en el intento del Consistorio de “recuperar” la Plaza

El Ayuntamiento de Puerto Real quiere corregir lo que consideran que fue un “fallo” cometido hace 25 años, cuando la empresa municipal EPSUVI “registró por error la Plaza Madre Dolores Márquez a nombre de la Comunidad de Vecinos Dúplex San Eloy”. Por ello, en un pleno extraordinario y urgente se aprobó este lunes por unanimidad la investigación de oficio de la titularidad del inmueble.

En ese momento, una vez aprobado, lo vecinos de esta comunidad ya advirtieron que iban a optar por la vía judicial, al no estar de acuerdo con toda la información que se había ofrecido en el pleno. Y es que, según estos, de la información recabada de los archivos municipales, se concluye que el Ayuntamiento realizó en su momento una expropiación a varios propietarios para realizar las distintas fases del ‘Nuevo San Eloy’, pero no segregó la parcela matriz donde se construyeron las viviendas y así la traspasó a la EPSUVI. A su vez, la Empresa Pública, no realizó una división horizontal y traspasó la titularidad de la parcela a los propietarios de los Dúplex, incluyendo la Plaza Dolores Márquez, tal y como se recoge en las escrituras de compraventa de los propietarios.

En un escrito remitido por la Comunidad a Diario de Cádiz, los vecinos suman a esto que la plaza se entregó cerrada, existiendo una entrada particular desde el vestíbulo del portal de acceso a las viviendas, y que la expropiación inicial se realizó para la construcción de viviendas de protección oficial, pero fueron vendidas por la EPSUVI como renta libre. Por ello se preguntan si ese error también se piensa corregir ahora

La sensación de los diez vecinos de esta comunidad es que se les ha tratado como “ciudadanos de segunda, cuando no como delincuentes”. Sostienen que la recuperación de ese espacio “es posible”, pero que va a suponer un “desembolso económico al Ayuntamiento, que no lo quiere reconocer”.

La Plaza Dolores Márquez se encuentra actualmente cerrada al público. En 2019, la comunidad de vecinos tras solicitar los pertinentes permisos de obra, logró restituir el cierre de la plaza que había sido vandalizado sistemáticamente. “No hemos colocado puertas donde no las había”, apuntan.

Sobre el estado de la parcela, también aclaran que “no es un espacio idílico” ya que cuenta con escaso arbolado y vegetación, sobre suelo pedregoso sin mobiliario urbano. “Este espacio, fue vandalizado desde sus inicios, rompiéndose reiteradamente las puertas y convirtiendo la zona en un lugar para el menudeo y consumo de drogas, así como numerosos conflictos sociales tales como incendios, pedradas a nuestras fachadas, peleas… Esto es de sobra conocido por los puertorrealeños y las denuncias interpuestas por vecinos, no sólo de nuestra Comunidad, se cuentan por decenas”.

Pero en todo este asunto los vecinos van más allá y hablan de “interesas personales”. Aseguran que en una reunión que se mantuvo en el Ayuntamiento, “no se ocultó que la denuncia partió de un miembro del Comité Local del PSOE de Puerto Real, vecino de la zona”. Por ello, insisten en que “esta acción del Ayuntamiento no se realiza de oficio, si no por motivaciones personales de un miembro del PSOE, bajo un falso argumento de defensa de lo público”.

Sobre este asunto añaden que es “inaudito y casi grotesco”, que este vecino “haya abierto una puerta desde su vivienda hacia nuestra zona ajardinada sin permiso. Hemos preguntado en repetidas ocasiones si la obra realizada cuenta con licencia de obras, pero una vez más no nos contestan”.

Así, la Comunidad de Vecinos, de la que el propio Ayuntamiento forma parte ya que tiene la titularidad de un local, “aunque no paga las cuotas reclamas”, cree que es una “frivolidad” priorizar gastarse "mucho dinero" en abrir este espacio porque "va a volver a ser un espacio vandalizado y en absoluto para disfrute de la ciudadanía”. Por último, además de criticar la gestión del equipo de Gobierno, dicen lamentar “el seguidismo político de la oposición que no ha realizado ni una sola pregunta”.