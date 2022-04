"Esta muerte en Navantia es fruto y responsabilidad de las presiones que sufrimos los trabajadores"

El fallecimiento de un hombre de 62 años en Navantia Puerto Real mientras esta madrugada trabajaba en la reparación de un crucero ha provocado la reacción de distintas organizaciones sindicales. Todas, tras mostrar sus condolencias a la familia y amigos del fallecido, un hombre de 62 años vecino de Puerto Real, han vuelto a exigir medidas para evitar que situaciones como la ocurrida la pasa madrugada se vuelva a repetir.

CC.OO: “ El accidente es fruto y responsabilidad de las presiones que sufrimos los trabajadores”

La Unión Provincial y Federación de Industria de CCOO de Cádiz, ha mostrado este martes sus condolencias a familiares y amigos del trabajador que ha fallecido esta madrugada tras un fatídico accidente laboral en Navantia Puerto Real, un accidente cuya investigación se está llevando a cabo por la autoridades competentes, pero que sin ninguna duda y más allá de su esclarecimiento es “fruto y responsabilidad de las presiones que sufrimos los trabajadores y trabajadoras”, además de la “falta de medidas preventivas” que los empresarios deben de tener con sus empleados.

CCOO hace un nuevo llamamiento a las empresas, tanto matrices como auxiliares para que hagan cumplir fielmente la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, para que “de una vez por todas no vuelvan a ocurrir hechos que conlleven a la inseguridad en los puestos de trabajo y a la pérdida de la vida de los trabajadores y trabajadoras, como ha ocurrido una vez más en la mañana de hoy, teniendo que seguir lamentando por falta de medidas, estas situaciones que no debemos tolerar”.

Esta misma mañana los responsables de Salud Laboral, tanto de la Unión Provincial, David Pérezs, como responsables del Sindicato Provincial de Industria de CCOO de Cádiz, Antonio Beiro y Tomas Calvo, se han personado en las instalaciones de Navantia Puerto Real para saber las causas que han provocado el accidente mortal, quedando a la espera de nuevas informaciones que aclaren los hechos de esta trágica muerte, “una vez más producida en el puesto de trabajo mientras el compañero de la empresa SIASA, realizaba su jornada laboral”.

UGT: “No se puede permitir que un trabajador salga de su casa y no regrese”

A las condolencias a la familia y amigos del trabajador fallecido se ha sumado también el sindicato UGT. El secretario provincial de UGT-FICA, Antonio Montoro, ha calificado la jornada como “otro día negro” para la Bahía. “Un trabajador del astillero ha perdido la vida y, una vez más, tenemos que lamentar este tipo de historia en el tajo, que no son casualidad”, ha dicho Montoro. “Lo que no se puede permitir es que un trabajador salga de su casa y no regrese”. Desde UGT anuncian que “investigaremos, como siempre hemos hecho, para que este tipo de situaciones no vuelvan a ocurrir y analizaremos la situación, para que no haya más excusas y se eviten estos casos”.

CSIF: “La prevención de riesgos sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra cultura laboral”

Por su parte, el presidente de CSIF Cádiz, Enrique Estévez, en representación de toda la unión provincial del sindicato, también ha mostrado públicamente su pesar por el fallecimiento. “Lamentamos lo ocurrido y queremos transmitir nuestras condolencias a su familia, compañeros y allegados en este día tan triste”, ha señalado Estévez.

Ante hechos de este tipo, CSIF recuerda que la prevención de riesgos sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra cultura laboral, sobre todo en sectores en los que la peligrosidad es constante y que, en muchos casos la precariedad, las jornadas excesivas, la falta de formación y de materiales de protección solo empeoran la situación. El sindicato insiste que las empresas deben incrementar sus controles al máximo para evitar tragedias como esta.