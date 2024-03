Miércoles Santo en Puerto Real sin Vera-Cruz ni Ecce Homo en las calles

La frase se repetía desde hace unos días, a modo de profecía con alguna que otra dosis de experiencia, en todos los ámbitos cofrades: “La Amargura nunca se moja”. Una expresión que no encerraba otro mensaje que el de que la Hermandad del Miércoles Santo de Puerto Real no suele tener demasiados problemas con lo meteorológico. Es una realidad algo contradictoria teniendo en cuenta que su titular es el Cristo de la Vera-Cruz, Aguas y Buen Viaje, y existen pruebas de que era precisamente esta Hermandad la que en siglos pasados salía a la calle para invocar las lluvias. Y las lluvias son necesarias, no hay dudas, pero han sido tantas y tantas semanas de sequía, que las aguas de esta Semana Santa llegan a doler a unos cofrades que llevan meses esperando este momento.

El Miércoles Santo de Puerto Real, como el de otras localidades vecinas, no tuvo hermandades en la calle. En San Benito se optó por no salir con la Hermandad de la Vera-Cruz y Amargura, mientras que en María Auxiliadora se decidió lo mismo en la Hermandad del Ecce Homo. De este modo, la Hermandad más joven de la ciudad y la más antigua de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, suspendieron sus desfiles procesionales.

Aunque en los últimos años se ha dado la circunstancia de tener que retrasar la salida, como ocurrió en 2019, o aligerar la marcha en los tramos finales de sus estaciones de penitencia, muy pocas veces se ha tenido un Miércoles Santo con calles vacías. Tan pocas, que ni lo recordaban los propios hermanos de Vera-Cruz. Más reciente lo tenían en la Hermandad del Ecce Homo, que en su primer intento de llegar a la Carrea oficial como Hermandad de Penitencia, hace solo unos años, tuvieron que darse la vuelta de forma precipitada.

Ambas optaron por suspender sus salidas para no poner en riesgo el patrimonio que atesoran, además de para proteger a quienes forman su cortejo procesional. “Nunca es fácil anunciar esto, pero ya os imagináis lo que tenemos que decir”, dijo el Hermano Mayor de Ecce Homo, Juan Antonio García Rosado, ocupando el altar de María Auxiliadora junto al director espiritual de la Hermandad y otros miembros de la Junta de Gobierno. Las puertas del templo, en cuyo interior se celebró la estación de penitencia, estuvieron abiertas durante todo ese tiempo y se respiraba una cierta tranquilidad entre quienes acudían a visitar las imágenes de un paso que este año no procesionó.

Algo más caótico fue el anuncio de la Hermandad de la Vera-Cruz, debido a que en los alrededores de San Benito se congregaban más de 3.000 personas. Hay que tener en cuenta que la Hermandad de la Vera-Cruz pone en la calle el cortejo procesional más amplio de la Villa, con más de 500 personas formando parte de él. Solo el cuerpo de acólitos, que forma el grupo joven de la hermandad, son casi medio centenar. Además, muchísimos vecinos del barrio y de otros puntos de la ciudad se acercan cada año a disfrutar de su salida y su recogida.

La Hermandad usó sus redes sociales para emitir un comunicado en el que informaban de la suspensión de la salida procesional y de que realizarían el rezo del Ejercicio de las 5 llagas con los hermanos que iban a procesionar, y posteriormente se abrirían las puertas de San Benito para que el resto de fieles pudiesen visitar a los sagrados titulares.

Sin embargo, las puertas del templo no se abrieron hasta cerca de las nueve de la noche, ya que, tras el rezo, cada una de las bandas de música que iban a acompañar a los titulares, entraron en el templo para interpretar distintas marchas, algo que se produjo a puerta cerrada y solo para los hermanos que iban a procesionar, por cuestiones de aforo.

Los cofrades de Vera-Cruz, pese a todo, cerraron el Miércoles Santo con ciertas esperanzas, ya que este 2024 va a ser muy especial para ellos. Se cumple el 475 aniversario fundacional de la que es la corporación cofrade más antigua de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Una fecha que, aunque no es exacta, ya que no hay ningún documento que acredite el momento exacto de la fundación de la Hermandad, sí que hay constancia documental de la existencia de la Hermandad de la Vera Cruz a través de testamentos de la época. El más antiguo, de 1549.

Por ello, en el mes de mayo, los hermanos de la cofradía con sede en San Benito Abad, tienen previsto iniciar un programa de actos y de cultos extraordinarios, entre los que se incluye una salida procesional extraordinaria, en el mes de septiembre, con sus imágenes titulares: El Cristo de la Vera-Cruz y la Virgen de la Amargura.