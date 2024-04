La Feria de Puerto Real ya tiene presupuesto tras el visto bueno del pleno

Esta vez sí. El equipo de Gobierno ha logrado presupuesto para la Feria de Puerto Real 2024. El pleno ha respaldado, con los votos a favor de toda la corporación municipal, Gobierno y oposición, la modificación presupuestaria de transferencia de crédito que se rechazó el pasado 1 de abril, poniendo entonces en peligro la celebración de la principal fiesta de la Villa, que tendrá lugar del 29 de mayo al 3 de junio.

Ya entonces, la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, intentó tranquilizar a la ciudadanía asegurando que la feria saldría adelante, que se volvería a llevar a pleno la modificación del presupuesto prorrogado y que, en cualquier caso, encontrarían la solución para contar con el presupuesto necesario que permita la celebración en el Real de Las Canteras.

Y así ha sido. Al finalizar la sesión de este martes, la expresión de la alcaldesa, Aurora Salvador, anulaba los temores que se sembraron hace poco más de dos semanas. Se ha pasado del “nos quedamos sin Feria”, a “parece que ahora sí tendremos Feria”. Para eso, hacía falta la dotación económica imprescindible para iniciar contratos cruciales. La Feria 2024 ya tiene presupuesto. Para ello ha sido necesario cambiar el expediente que sí ha respaldado la oposición porque, en esta ocasión, contaba con el informe favorable de la Intervención Municipal.

Para lograr al visto bueno el equipo de Gobierno ha tenido que cambiar la estrategia. “Este era el Plan B”, dijo Salvador. En primer lugar, se ha reducido la partida con la que se ampliará el presupuesto de la delegación de Cultura y Fiestas. Se pasa de los 270.000 a 130.000 euros. Es por tanto menos de la mitad del presupuesto, que servirá prácticamente en exclusiva para la celebración de la Feria, que es lo más urgente.

Hay que recordar que los 270.000 euros que se llevaron a pleno hace 15 días se pretendían destinar a la programación festiva, cultural y de Juventud del Ayuntamiento de todo el año, por lo que, si no se aprueba un nuevo presupuesto, se tendrán que hacer modificaciones del vigente a futuro para dar soporte económico a programaciones como la de verano o Navidad.

Otro cambio en la propuesta, que es realmente lo que ha hecho que la Intervención Municipal no ponga reparos, ha sido el origen de esos 130.000 euros. Ahora se sacarán de los Servicios Generales del Consistorio, y no de Tesorería, que había advertido en un informe que en este 2024 había que hacer frente a 1.290.000 euros más para pagar deuda, y que desembocó en el informe desfavorable al que la oposición al completo se agarró para no respaldar la propuesta.

Ahora, sabiendo la corporación al completo que la unidad de Fiestas está infradotada en el presupuesto, y teniendo informes favorables, no había motivo para rechazar el expediente. No obstante, tanto AxSí como el PSOE, aprovecharon para recriminar al equipo de Gobierno que “de haber hecho las cosas bien desde el principio, no hubiese sido necesario este pleno ni que los trabajadores municipales trabajasen el doble”.