La falta de presupuesto pone en peligro la celebración de la Feria de Puerto Real

“Pues nos quedamos sin Feria”. Esa fue la primera frase que pronunció la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, tras comprobar que el equipo de Gobierno de la Confluencia de Izquierdas y Adelante Andalucía se quedaba solo en la intención de sacar adelante una modificación presupuestaria de transferencia de crédito para el área de Fiestas, especialmente para la celebración de la Feria de Puerto Real 2024, por alrededor de 270.000 euros.

Que el área de Cultura y Fiestas está “infradotada presupuestariamente” es algo que nadie puso en duda durante la sesión plenaria que se celebró este lunes. De hecho, no es la primera vez que se lleva a pleno una modificación del presupuesto, especialmente destinada a la Feria. Fue el propio PSOE, ahora en la oposición, quien recordó que en la pasada legislatura se hicieron modificaciones por valor de 350.000 euros (80.000 euros más de lo que ahora se pretendía) para este mismo fin.

Sin embargo, la situación ahora ha cambiado ya que el expediente de la modificación del presupuesto llegaba al pleno con un informe desfavorable de la Tesorería Municipal, tal y como reconoció el propio edil de Hacienda, José Alfaro. Y aunque este dijo que el equipo de Gobierno no compartía esa valoración técnica y explicó como pretendían salvar los reparos, no logró convencer a la oposición. De hecho, la valoración del edil de Hacienda no gustó al resto de grupos, que lo consideraron una “falta de respeto a los funcionarios públicos habilitados”.

La oposición rechazó la propuesta en bloque “para no seguir la senda que está tomando el Gobierno local, de traer expedientes con reparos y sin unos presupuestos municipales que nos prometieron en septiembre de 2023”, según dijo el portavoz del PSOE, Carlos Salguero.

El PSOE criticó la “falta de trabajo y gestión del equipo de Gobierno de Aurora Salvador, en este caso, con la Feria de la Villa 2024”, haciendo hincapié en una falta de previsión y de presupuestos en 2024, “lo que impide que se tenga crédito para hacer frente a los gastos entre los que se encuentran los de la Feria de este año”.

Lamentaron también los socialistas que el equipo de Gobierno trate de “tirar balones fuera y hacer responsables a la oposición de su falta de gestión y conocimientos de la gestión municipal, y culparnos de que no haya salido adelante esta modificación, cuando los únicos culpables de que esto no se haya aprobado son los miembros del equipo de Gobierno”.

Por su parte, el portavoz de AxSí Puerto Real, Alfredo Fernández, recordó que el equipo de Gobierno anunció en septiembre un contrato mayor de casi un millón de euros para garantizar los alumbrados de las fiestas de la ciudad para los próximos cuatro años. “Ahora vienen a decir que al contrato le falta crédito, cuando deberían de haberlo contemplado antes porque han tenido desde el mes de septiembre para hacerlo”.

Antes de la votación de la propuesta, la concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, advirtió que se estaba poniendo en riesgo la Feria y los servicios culturales y festivos de la ciudad. Además, este martes ha lamentado que todos los grupos de la oposición mantuviesen un encuentro ayer, antes de tratar ese punto del pleno, para votar en contra la propuesta. La edil de Fiestas considera que es una “responsabilidad política de toda la corporación el trabajar por Puerto Real”, y quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, asegurando que “encontraremos la fórmula, la Feria de Puerto Real va a poder realizarse y vamos a disfrutarla como cada año, o mejor”.