Federico Fernández retira su candidatura a la secretaría del PSOE de Puerto Real

Apenas 24 horas después de que Federico Fernández Ruiz-Henestrosa anunciase su candidatura a la secretaría general del PSOE de Puerto Real, ha anunciado que retira la propuesta. Este lunes, se conoció que el socialista, que ya ocupó el cargo de Presidente de la Comisión Ejecutiva Municipal durante dos años, iba a dar un paso al frente para hacerse con la secretaria local, un cargo al que también aspira Carlos Salguero, que lo ostenta en la actualidad.

En un escueto mensaje, Ruiz-Henestrosa ha manifestado que “cuando di el paso para ser secretario del PSOE de Puerto Real lo hice desde el convencimiento y la intención de integrar y construir una ejecutiva potente. Lo último que quiero es dividir y en este momento me retiro. Le deseo a Carlos Salguero toda la suerte del mundo”.

Federico Fernández ha hado los mismos motivo tanto a la ejecutiva provincial como a las personas de la agrupación local que, descontentos con el actual secretario, le habían animado a encabezar una lista. También se lo ha trasladado al propio Salguero y a la alcaldesa, Elena Amaya, que no habrían entendido las intenciones de Fernández.

“Ya dejé claro en todo momento que no tenía ninguna intención de descabezar a nadie ni de ser el candidato socialista a las próximas elecciones municipales. Quería buscar unidad y dar apoyo al grupo municipal, manteniendo el liderazgo de Elena Amaya”, asegura.

En la tarde de ayer, tras hacerse pública las intenciones de Federico Fernández, también se anunció que Salguero intentaría revalidar el cargo. “Yo aposté desde primer momento por una única lista, y así se lo hice saber a Salguero a quien propuse que se integrara en mi lista. Tras conocer que él se va a presentar con una alternativa y de que se hayan producidos ciertos ataques a la gente que se postulaba a mi lado, he dado un paso atrás porque no me quiero prestar a eso”, ha manifestado Ruiz-Henestrosa.

“Lamento no haberlo conseguido. Había mucha gente ilusionada y entusiasmada con la candidatura, pero yo tengo otro concepto de la política. Estaré siempre que el partido me necesite, como siempre he hecho, pero no en su ejecutiva”, finaliza Fernández.

Así, por el momento, solo se mantiene la candidatura de Carlos Salguero, quien ha anunciado que optará a volver a ser el líder del PSOE en Puerto Real, agradeciendo a su equipo saliente el “buen trabajo realizado” y haciendo hincapié en la “unidad que se ha conseguido bajo mi mandato y los hitos que se recuperaron tras años de barbecho en la agrupación local”. A juicio de Salguero, en estos años se ha logrado “unir a una agrupación en torno a un proyecto común, sin personalismos, y hemos vuelto a ganar, por dos veces en 2019, las elecciones generales en la localidad, algo que no se conseguía desde hacía años”, manifiesta Salguero. “También ostentar una legislatura entera el gobierno municipal de nuestro pueblo, pudiendo cumplir el programa electoral socialista, que al final es nuestro único objetivo”, dice el también Primer Teniente de Alcaldesa del Ayuntamiento.

De cara al nuevo mandato, Salguero se presenta junto a un equipo de hombres y mujeres “con una enorme capacidad de trabajo y que entiende el municipalismo como una vocación de servicio público para nuestro pueblo. Un grupo que seguirá luchando como estamos haciendo desde el Gobierno de Puerto Real, por mejorar la vida de la ciudadanía”. El socialista ha querido dejar claro que Elena Amaya es una pieza fundamental de su proyecto y “cuenta con mi confianza para ser la candidata en 2023”. Así, el socialista ha trasladado su deseo de seguir modernizando el partido y el proyecto, “con más juventud, más experiencia, más trabajo, más proyecto y, en definitiva, más futuro para seguir haciendo avanzar a Puerto Real”.