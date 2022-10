Elena Amaya hace un balance positivo del Gobierno local tras la ruptura del pacto con AxSí

El talante de la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, tras conocer que el grupo municipal de Andalucía por sí da por finiquitado el pacto de Gobierno en el Ayuntamiento de Puerto Real, ha sido mucho más relajado que el que ha mostrado durante el pleno en el que se aprobaban los presupuestos municipales para 2022.

En un comunicado, la primera edil de la Villa, que desde ahora deberá dirigir un Ayuntamiento con un Gobierno en minoría, ha lanzado un mensaje “de tranquilidad”. Afirma que “el equipo de gobierno seguirá trabajando en beneficio de la ciudadanía desde la responsabilidad política”. La alcaldesa ha hecho un “balance positivo de los tres años de trabajo en común de PSOE y AxSí”, y considera que, en este tiempo, “hemos conseguido sacar adelante temas que tenían bloqueado al Ayuntamiento y, por tanto, a Puerto Real”.

En este contexto, apunta que “las diferencias entre formaciones diferentes son lógicas, pero, hasta hoy, se ha puesto siempre por delante el interés general y el deseo de dar un presente y un futuro mejor a nuestro pueblo”. La alcaldesa recalca que hasta ahora se ha pensado en el interés general, porque considera que en el salón de plenos, horas antes del anuncio de la ruptura del pacto, se había demostrado otra cosa, tal y como ella misma se encargo de destacar en la sesión.

Tras la abstención de los que hasta ese momento eran sus socios de Gobierno en la votación del pleno, Amaya manifestó que “estos presupuestos salen gracias al apoyo de Ciudadanos y Equo, con la abstención de parte del equipo de Gobierno donde, creo que ha habido un poco de lucidez, aunque no tengo la certeza, para que no se voten en contra”. Y es que el no de los andalucistas hubiese supuesto el rechazo al documento, ya que Unidas Podemos también los rechazó.

Elena Amaya utilizó acto seguido el discurso que minutos antes había ofrecido el portavoz de AxSí, Alfredo Fernández, en las que explicaba que el acuerdo de Gobierno incluía una comisión de seguimiento económico que no se había convocado. “Les puedo garantizar que este equipo de Gobierno, por parte del PSOE, nacía con la intención de mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Puerto Real, todo lo demás es rédito político”.

La alcaldesa apunto este jueves que “aunque desde ahora tendremos un gobierno local en minoría, apelamos a la responsabilidad política de los distintos grupos municipales para evitar el bloqueo del Ayuntamiento. Esperamos el apoyo en cuestiones necesarias para el funcionamiento del Consistorio y el beneficio de la ciudadanía, como ha quedado hoy demostrado en la sesión plenaria, donde se ha aprobado el presupuesto municipal y la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)”.

Finalmente, la regidora puertorrealeña incidió en que “el equipo de mujeres y hombres que formamos el gobierno municipal va a seguir trabajando cada día anteponiendo el interés del municipio, de nuestra gente, a cualquier interés o tensión partidista y electoralista”.