Día de la Fibromialgia: Hacer visible a la enfermedad invisible

La llaman la enfermedad invisible. Sus efectos no se ven y la patología es difícil de detectar incluso para los sanitarios. Pero en España se estima que la prevalencia de la Fibromialgia y el Síndrome la Fatiga Crónica afecta al 2,4% de la población adulta, lo que supone cerca de 900.000 personas afectadas, según el estudio de la Sociedad Española de Reumatología.

Ayer, 12 de mayo, se celebraba el Día Internacional de esta enfermedad, que se convirtió, una vez más, en una jornada de sensibilización para poner el foco en una patología que afecta principalmente a las mujeres. Por eso fueron ellas las que salieron a la calle de la mano de dos entidades. AFIPRE (Asociación de Fibromialgia y Fatiga Crónica de Puerto Real) y AMCONFIB (Asociación de Mamás con Fibromialgia).

La presidenta de AFIPRE, Ana Vanessa Feria, dio lectura a un manifiesto en el que reivindicó más ayudas para quienes padecen esta patología, aumentando especialmente los recursos que se destinan a la investigación para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de una enfermedad aún muy desconocida. “No somos unas locas. No somos unas depresivas. No nos lo estamos inventando. Estamos enfermos y enfermas y luchamos por nuestros derechos: una investigación seria y pública, un reconocimiento de nuestra discapacidad, ayuda y comprensión de los profesionales sanitarios y un protocolo generalizado de diagnostico”, decía el manifiesto.

En el acto también participó la alcaldesa, Elena Amaya, que mostró el apoyo del Ayuntamiento a las asociaciones porque “sois un ejemplo de lucha y de fortaleza”. También la alcaldesa dio lectura a un breve manifiesto de la Asociación AMCONFIB, que hacía referencia a necesidad de que se reconozca a las personas enfermas de Fibromialgia con el 33% de discapacidad, para poder acceder a puestos de trabajo accesibles a nuestra condición física”.