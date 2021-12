Coronavirus Cádiz: Colas de hasta 2 horas en Puerto Real para la tercera vacuna covid

Con la Navidad y las cenas familiares a la vuelta de la esquina y con los contagios en alza en la provincia de Cádiz, el interés por la vacunación contra el covid parece que se ha reactivado, especialmente entre la población que ya está en disposición de recibir la tercera dosis de la vacuna.

Puerto Real ha sido esta mañana ejemplo de este mayor interés por la vacunación contra el coronavirus con una impresionante cola de personas dispuestas a recibir el tercer pinchazo. La llamada a la vacunación de la Consejería de Salud y Familias ha tenido este miércoles en Puerto Real una respuesta masiva. Hasta el recinto ferial de Las Canteras se ha trasladado una unidad móvil del SAS en la que los profesionales inocularon el fármaco contra la Covid-19, a personas mayores de 60 años que estaban a la espera de la tercera dosis y también a aquellos, los menos, que no tenían la primera o la segunda de las dosis, independientemente de su edad.

Al tratarse de una convocatoria sin necesidad de contar con una cita previa, la demanda ha sido muy alta. Según los profesionales que atendían este servicio, a las doce del mediodía, tres horas después de haber iniciado la acuñación, más de 300 personas habían recibido ya el pinchazo y alrededor de 300 más, estaban esperando para recibirlo.

Quienes optaron por acudir tuvieron que esperar una cola de dos horas de media. Una espera que, aunque a nadie gustaba, “merece la pena”. Era el sentir de los usuarios, la mayoría de ellos mayores de 60 años, que esperaban completar el ciclo de la vacuna con la tercera dosis. Una de ellas era Isabelita Pérez, que junto con su marido aguarda al final de la cola. “Teníamos cita para dentro de un mes, pero hace ya ocho meses que nos pusimos la segunda, así que hemos pensado que si teníamos esta oportunidad de adelantarla la íbamos usar porque la cosa se está poniendo peor”, explicaba Isabelita. “Además ahora llegan las fiestas de Navidad y nos quedamos más tranquilos”, apuntaba su marido.

Elvira Pantoja también esperaba la cola frente al parque de Las Canteras. “Me llamó mi hermana y me dijo que el plan de hoy era vacunarnos, así que nos hemos venido a esperar lo que haya que esperar”, decía esta puertorrealeña, que animaba a todo el mundo a que se vacunase. Con cierto pesar esperaba Natalia, una joven que acudía acompañando a su madre. “ojalá me pudiera vacunar yo también, pero soy sanitaria y tengo que coger una cita para la tercera dosis”.

No había logrado Remedios Álvarez obtener una cita telefónica para acudir a su centro de salud, así que junto con su marido, José, se fueron este miércoles al recinto ferial. “Hay que ponérsela a ver si logramos que se mantenga todo abierto en el pueblo porque como venga otra pandemia se va a cargar a los comercios y a los autónomos”.

A lo largo de esta semana, muchas personas que ya tenían cita programa recibieron la llamada de si centro de salud para anularla. Eso es lo que le había pasado a Ambrosio, un vecino de Puerto Real que “tenía cita hoy en el ambulatorio a las 13:36, pero me llamaron ayer para suspenderla y me dijeron que si quería podía venir aquí o esperarme a la siguiente cita que sería el 11 de enero”, relataba el hombre mientras calculaba el tiempo aproximado de espera, según la gente que tenía por delante. “Al final me la voy a poner a la misma hora, pero después de estar aquí dos horas de pie”, bromeaba. “No se preocupe que ahora va a pasar un camión repartiendo bocadillos”, apuntaba una señora que también esperaba. “Que traigan un manta mejor”, apostillaba otra.

Manuela Bernal, poco antes de las 12:00 horas, era la última persona de la cola. Miraba con resignación y preguntaba cuánto tiempo tendría que esperar. “Unas dos horas”, le respondían. Tenía claro que se iba a esperar lo que fuese necesario porque “yo tengo cita para el día 9, pero el 10 salgo de viaje y quería adelantarlo un poco no sea que me dé una reacción y me ponga mala por ahí”.

De entre los centenares de personas que hoy han pasado por Las Canteras, muy pocos recibieron la primera dosis o la segunda. Sí fue el caso de Suzel, una joven cubana estudiante de la UCA que acudía junto a dos amigas. Las tres iban a recibir la primera dosis porque “llegamos a España hace dos semanas para estudiar Química Medica y Biomedicina y no habíamos recibido ninguna”.

También para una primera dosis esperaba una mujer, aunque no para ella. “Estoy haciendo la cola por mi hijo, que está en el coche. La semana pasada cumplió los doce años y ya se puede vacunar, así que nos hemos venido para acá”, explicaba. Desde Jerez llegaban Laura y Miguel, una pareja que hace seis meses había pasado la Covid-19 y estaban a la espera. “Hemos llamado al centro de vacunación y tampoco había cita, así que hemos buscado el punto más cercano y nos hemos venido a primera hora”.

Una joven, de nombre Celia, era una de las únicas personas que acudía por la primera vacuna. Antes no se había decidido, según decía con mucha timidez, “porque había mucha gente”. Probablemente, bastante menos que las que hoy acudieron al recinto ferial puertorrealeño.