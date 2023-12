Comienza en la Plaza Alberti de Puerto Real el montaje de la carpa que albergará fiestas de Navidad

Ya ha comenzado a instalarse en la Plaza del poeta Rafael Alberti la carpa que va a albergar algunos de los eventos que la delegación de Fiestas del Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado de cara a la Navidad.

Una carpa que en esta ocasión se ha tenido que desplazar hacia la zona centro, frente al Centro Administrativo Municipal (CAM) debido al espacio que ocupa el actual Mercado de Abastos que, de forma provisional, también está instalado en Alberti.

Aunque el primero de los actos de Navidad que se va a desarrollar en la Plaza será este domingo con la llegada del Cartero Real, la previsión es que este se haga al aire libre. No obstante, se espera que la infraestructura quede montada antes en previsión de que el tiempo no acompañe y se use como alternativa.

La carpa se utilizará el 22 de diciembre, a las diez y media de la noche, con la ‘Gran Fiesta de Navidad’, en la que se contará con DJ Nazaret y Speaker/Dj animador Christian White. Es una fiesta pensada principalmente para los más jóvenes de la ciudad.

También será en ese espacio donde se celebre la fiesta de bienvenida al nuevo año, la noche del 31 de diciembre. Tras las campanadas, alrededor de las doce y media de la noche, tendrá lugar la ‘Gran Fiesta de fin de año’, con la actuación de: DJ Nazaret Sánchez y DJ Quique Acuña.

Tras esta fiesta, según la previsión, el 2 de enero comenzará el desmontaje de la carpa para que la plaza quede libre de cara al cinco de enero, cuando está prevista la llegada de los Reyes Magos de Oriente.