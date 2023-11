El futuro Centro de Enología de Puerto Real acapara la atención de las 'Jornadas del Vino'

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, inauguró el pasado sábado las jornadas sobre ‘La Villa de Puerto Real y los Vinos de Jerez’, que se celebró en las instalaciones del Campo de Golf Villanueva. Un encuentro que sirvió para analizar los vínculos históricos entre los vinos del Marco de Jerez y la ciudad de Puerto Real.

La de Puerto Real ha sido una relación histórica, que ahora se pretender reforzar con los primeros pasos para que la ciudad cuente con un Centro de Innovación en Enología, de la mano de la Universidad de Cádiz. Para ello, el Ayuntamiento ya ha propuesto usar casi 900.000 euros del remanente de tesorería del presupuesto de 2022 para la compra de la antigua bodega de Campuzano, en pleno centro de la ciudad, donde se pretende desarrollar el proyecto.

“Vamos a tener la gran suerte de poder tener en Puerto Real con un Centro especializado en Enología, y es algo muy importante porque la ciudad estaba cada vez más alejada de este sector”, dijo la alcaldesa en la apertura.

En eso coincidió el presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez y la Manzanilla de Sanlúcar, César Saldaña, quien señalo el proyecto como “modélico” y recordó que “en el sector de los vinos de Jerez, Puerto Real es una pieza más y ha tenido una importancia enorme en un aspecto fundamental como es la comercialización”. Sin embargo, no ocultó que esa vinculación historia se estaba perdiendo, ya que “Puerto Real es el único punto del Marco donde no hay bodegas. Las hubo, pero ya no”. Una situación inconcebible teniendo en cuenta que es precisamente Puerto Real donde está “el centro de conocimiento más importante para el sector, como es la Facultad de Ciencias y los estudios de Enología, que surten de conocimiento a toda España. Desde Jerez, hasta Rioja, Rías Baixas o Ribera del Duero”.

En la apertura participó también el Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, Juan Carlos Hernández, quien precisamente hizo referencia al impacto que tendrá el centro de enología en el municipio y la importancia que este tendrá para la comunidad universitaria. “Es un anhelo que la facultad lleva persiguiendo muchos años. La Facultad de Ciencias cumplió 50 años en 2022 y el titulo de ‘Fermentaciones’ era una especialidad que nació con la propia Facultad, y que ha acabado siendo, gracias al interés que ha generado, lo que hoy es el Grado en Enología, uno de los títulos más reconocidos de la UCA en toda España”, dijo el Decano.

Contar con este centre se antoja como una necesidad para la comunidad educativa, para que los estudiantes desarrollen sus labores docentes, académicas e investigadora en una bodega, “del mismo modo que los estudiantes de Medicina van a un hospital o un ingeniero naval va a un dique seco”, apuntó Hernández. También destacó su importancia a nivel histórico ya que se va a recuperar un espacio de relevancia en Puerto Real.

Las jornadas estuvieron organizadas por la Asociación Española de Consumidores (ASESCON), la Sociedad Puertorrealeña de Amigos del País y el Ateneo Literario, de Artes y Ciencias de Puerto Real.

En la jornadas se realizó una semblanza histórica por parte del Doctor en Historia y miembro del Grupo de Estudios de Historia ‘Esteban Boutelou’ de la Universidad de Cádiz, Javier Maldonado Rosso; un análisis sobre la actual situación del sector vitivinícola en el Marco de Jerez, por parte del presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez y Manzanilla de Sanlúcar, César Saldaña; un acercamiento al presente y al futuro económico de los vinos de Jerez en la comarca y en Puerto Real, en una mesa redonda donde participaron el presidente de la Federación de Bodegas del Marco de Jerez (FEDEJEREZ) y presidente del Consejo Regulador del Brandy de Jerez, Evaristo Babé y el director de la Fundación Osborne, Iván Lanza.

Finalizó la jornada con un análisis sobre los estudios universitarios del Grado de Enología que se imparten en la Facultad de Ciencias en el Campus de Puerto Real de la Universidad de Cádiz por parte de la coordinadora del Grado de Enología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Cádiz, Rosa María Mateos.