La CTM quiere fiscalizar la votación anunciada por el comité de empresa

El distanciamiento entre el comité de empresa de Navantia Puerto Real y la Coordinadora de Trabajadores del Metal sigue creciendo cuando se cumplen seis días de paros en la industria auxiliar del metal. El anuncio de la representación sindical del astillero de que el próximo lunes realizará una consulta que decidirá si continúan o suspenden el paro indefinido, ha cogido por sorpresa a la CTM que lamenta que "una vez más no se ha contado con nosotros".

Manuel Balber, presidente de la CTM, ya constituida como sindicato, no se fía de la consulta y quiere que representantes de la Coordinadora estén presentes para darle validez. El comité ya deja claro que el escrutinio de los votos lo realizarán los sindicatos firmantes del Convenio del Metal Provincial, entre los que no se encuentra la CTM. "Ya se han asegurado que nosotros no estemos ahí, porque no fuimos firmantes de ese convenio que no se cumple y por el que estamos ahora peleando", dice Balber quien, desde principios de esta semana, está acampado a las puertas del astillero de la Villa tras ser despedido -según mantiene- "como represalia" por su actividad sindical.

Balber recuerda que todas las movilizaciones que han llevado a cabo han contado con el respaldo de los operarios que, cada día, a mano alzada y a pie de factoría, han decidido cada paso que se ha estado dando. "El comité, sin embargo, ha estado mirando para otro lado. Siempre hemos pedido un acercamiento pero aquí no ha venido nadie mientras que sí han ido buscando a los comités de las empresas auxiliares para reunirse con ellos a nuestras espaldas", dice.

La tensión ha crecido este sábado a las puertas de Navantia porque, según la CTM, "nos han encerrado aquí dentro para que nadie pueda acceder". El campamento que instalaron el pasado lunes se encuentra en el aparcamiento de las contratas, dentro de las instalaciones de la empresa pública. Ahora, los operarios lamentan que "Navantia ha vallado los accesos e impide la entrada con cuatro vigilantes de seguridad. Si podemos salir, pero no podemos volver a entrar".

La CTM considera que esta nueva medidas, "además de ser un acto más contra las protestas de los trabajadores", se produce después de que se conociese que la CTM pretendía organizar en la zona un acto de "convivencia familiar, de lucha por nuestros derechos en un ambiente distinto para que le quede claro al Comité y a Navantia que no somos unos salvajes".

Como cada vez que tiene ocasión, Balber recuerda que los objetivos de la coordinadora son claros: conseguir carga de trabajo, la readmisión de los despedidos, que se cumplan los convenios y que se cree una mesa que se encargue de fiscalizar el cumplimiento de los mismos.