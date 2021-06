CSIF reclama el rescate público del servicio telefónico del 061

El sector de Empresa Privada de CSIF Cádiz ha llevado a cabo este jueves una nueva concentración bajo el lema “Por el rescate del servicio telefónico de 061 y Salud Responde”, pidiendo que estos trabajadores (43 en la provincia de Cádiz) pasen a depender directamente del Servicio Andaluz de Salud, y no de una empresa concesionaria externalizada. La protesta ha tenido lugar ante la sede del servicio provincial de emergencias sanitarias 061, en el recinto hospitalario de Puerto Real.

La plantilla de este servicio ha vuelto a lamentar la falta de concreciones por parte de la Administración para dignificar sus condiciones laborales. El responsable provincial de Empresa Privada de CSIF Cádiz, José Manuel Miguélez, ha señalado que “este personal, que depende de la empresa concesionaria Ilunion, desarrolla un servicio público esencial pero rigiéndose por el convenio de telemarketing, cuando su labor del día a día nada tiene que ver con dicho convenio”.

CSIF ha recordado “la necesidad de que este personal tenga unas condiciones de trabajo dignas que ahora no tienen, con contratos en precario y pliegos de condiciones que no se cumplen”. De hecho, desde el sindicato lamentan que “hay personal contratado desde 2007 a 14 horas semanales, algo que resulta inadmisible”. Además, la plantilla sufre una constante saturación de llamadas, agravada por la presión a la que se ven sometidos con los tiempos de respuesta, tan importantes en este servicio esencial.

El rescate público de los servicios telefónicos del 061 y de Salud Responde es una reivindicación histórica de CSIF sobre la que ya se aprobaron varias iniciativas parlamentarias en la legislatura anterior y que incluso fueron apoyadas por los partidos que forman parte del gobierno andaluz. De hecho, en esta misma legislatura prosperó una moción que recoge la integración de estos trabajadores en el sistema sanitario público. Sin embargo, a pesar de estos compromisos, todavía no se ha dado ningún paso efectivo para llevar a cabo este rescate público.

Esta protestas se ha llevado a cabo de manera simultánea en otras provincias andaluzas, reclamando el rescate público tanto para la gestión telefónica del 061 como de Salud Responde, que aglutina a unos 600 trabajadores en toda Andalucía.