El Ayuntamiento dice que arreglará el colegio Elvira Lindo "pese a ser responsabilidad de la Junta"

La Confluencia de Izquierdas de Puerto Real ha denunciado la “lamentable situación” en la que se encuentra el colegio Elvira Lindo, debido a las filtraciones de agua del techo del edificio. El pasado viernes el centro sufrió las consecuencias del paso del temporal Karlotta. Las filtraciones de agua acabaron anegando el colegio de Infantil, pese a los esfuerzos de la comunidad educativa por recoger el agua que se filtraba con piscinas y cubos.

Según la Confluencia de Izquierdas, que ostentan el Gobierno local en Puerto Real, “la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE- JUNTA DE ANDALUCÍA), tiene en sus funciones el desarrollo y ejecución de las políticas de infraestructuras educativas (los colegios e institutos) en Andalucía”. En este sentido, recuerdan que en año 2016 se encargaron “de la financiación y ejecución del cambio de techo del Colegio Reggio de Puerto Real”. Sin embargo, lamentan en la Confluencia que “el actual gobierno andaluz, con la excusa de que cualquier reparación es mantenimiento, se desentiende completamente de las obras de los colegios dejando en manos de los ayuntamientos obras titánicas”.

Así, la formación pone de manifiesto en un comunicado que la Escuela Infantil Elvira Lindo lleva años teniendo problemas de goteras en los techos del edificio, aun siendo un edificio relativamente joven (según los peritos por mal ejecución de la obra), mientras que “ni la Junta de Andalucía, ni el Gobierno municipal anterior, han realizado ni el cambio de la tela asfáltica del techo, ni el debido mantenimiento del mismo”.

Es la propia Confluencia la que se hace eco de las quejas de la comunidad educativa, que está “al límite de su paciencia”, por lo que adelantan que el Gobierno local de Aurora Salvador “va a asumir el arreglo de los techos de la escuela, así como de otros centros de la localidad, para que los edificios educativos se encuentren en condiciones óptimas para los niños y niñas de Puerto Real”.

No obstante, ven “imprescindible” hacerle llegar a la Junta de Andalucía, que “la responsabilidad de las infraestructuras educativas es suya (al igual que ocurrió en el CEIP Reggio), y que si la Agencia Pública Andaluza de Educación contemplara estos arreglos mayores; los ayuntamientos no tendrían que asumir un gasto que no les pertenece, y podrían destinar sus presupuestos a tantos otros proyectos tan necesarios”.

Aún así, insisten en que el actual Ayuntamiento de Puerto Real va a asumir este gasto, “aún siendo una reparación estructural”, aunque advierten que se “solicitará el importe de dicho arreglo a la APAE y en caso de negativa por parte de la Junta, se va estudiar la posibilidad de ir a los tribunales para que estas situaciones no se vuelvan a repetir. Son situaciones lamentables que poco parecen preocupar a la Junta de Andalucía”, aseguran.

Por último desde la plataforma política de izquierdas destacaron que les “resulta triste la actitud de miembros de la oposición que en lugar de apoyar al Ayuntamiento en este problema con la Junta se dedican a aprovechar esta difícil situación para atacar y sacar rentabilidad política. Todo ello a pesar de haber ostentado hasta hace poco las competencias para resolver estos problemas sin haber hecho nada al respecto en el pasado mandato”, finalizan.