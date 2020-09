Aplausos al alumnado en la vuelta al cole: "Los maestros sin niños no somos nada"

Muy emocionada y entre lágrimas, Lourdes Ponce de León, maestra del del colegio público Juan XXIII, recibía este jueves a los alumnos de quinto y sexto de Primaría que hoy regresaban a las aulas después de seis meses. Lo hacía con aplausos, junto a todo el claustro de profesores, lanzando los buenos días con entusiasmo. Un good morning, en su caso, porque como ella misa dice, es "la teacher del cole'.

Guardando las distancias de seguridad, y como si fuese un desfile de deportistas en la apertura de los Juegos Olímpicos, todos los alumnos siguieron un itinerario marcado en el suelo que les conducía hasta las aulas. "Son unos campeones que también lo han tenido complicado. Sabemos que vienen con muchas dudas y algo agobiados por tener que usar la mascarilla durante todo el día", dice Victoria Pérez directora del colegio y, a su vez, concejala de Educación en el Ayuntamiento de Puerto Real.

Lo corrobora una de las madres de alumnos que, mientras observa a través de una verja como su hija se aleja, le cuanta a otra mujer que "mi hija se quería dar la vuelta cuando le he dicho que la mascarilla no se la podía quitar en todo el día".

Eso mismo recuerda el profesado a los alumnos que ya ocupan unas aulas que han cambiado. Los asientos están mas separados, aunque no cumpliendo con la distancia de un metro y medio que se recomienda porque "es totalmente imposible si no se baja la ratio", apunta Pérez del Campo. Solo dos pares de mesas están unidas y a quienes las ocupan se dirige la maestra de sexto de Primaria. "Sé que igual estáis un poquito cansado el uno del otro, pero este curso estáis juntos, como en casa", les dice. Son dos parejas de hermanos gemelos que comparten clase y que, de algún modo, son "pareja burbuja" dentro del grupo de convivencia.

Mientras la maestra explica a los alumnos las distintas formas del "covid-saludo" (con el codo, la cadera o Namasté), aparece en el aula la teacher que solo viene para "saludar a mis niños que hace mucho tiempo que no los veo". Se vuelve a emocionar porque "los maestros sin alumnos no somos nada. Después de la situación tan tremenda que viven las familias la escuela es un gran apoyo y los niños necesitan estar entre personas. Esa es la escuela. Las personas nos desarrollamos entre personas, no con ordenadores", dice emocionada.

"Están guapísimos ¿los has visto?", pregunta a otra maestra. "Es que tenemos a los alumnos mas guapos de Puerto Real. Tenemos esa suerte", dice con alegría para afrontar un nuevo curso del que solo espera "que no nos tengamos que volver a ir".