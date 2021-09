El comité de Alestis Puerto Real prepara una huelga indefinida

El anuncio del despido de 65 trabajadores de Alestis, cuarenta de ellos de la planta del polígono El Trocadero de Puerto Real, ya ha tenido la primera respuesta de la plantilla. El Comité de empresa, que este miércoles ha celebrado un pleno extraordinario, ya prepara la documentación necesaria para iniciar una “huelga indefinida por la no destrucción del empleo”. Una medida que ya llevaron a cabo los trabajadores el pasado verano, antes de que se firmase el ERTE que a punto esta de finalizar.

El Comité también ha aprobado no colaborar con la empresa “bajo ningún concepto”. Advierten que “no saldrá de la factoría el fuselaje del avión C295 con trabajos pendientes. Saldrá cuando esté terminado y no antes”. La intención de mantener la “no colaboración” se traslada a todos los programas en los que participa la planta puertorrealeña.

Entre los primeros pasos que pretenden dar los representantes sindicales está solicitar una reunión con la alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya, y con otros representantes municipales de la Bahía de Cádiz, así como con delegados territoriales de la Junta de Andalucía, la presidenta de la Diputación de Cádiz y el subdelegado del Gobierno. También se plantean medidas legales para lo que ya están consultando con las asesorías jurídicas de los sindicatos que integran el comité.

La intención de despedir a 65 trabajadores la confirmó la propia empresa el pasado martes, basándose en un informe técnico que Alestis ha encargado a la asesora Deloitte, sobre la carga y las capacidades de la empresa hasta 2023. Según el comité, en ese informe se dice que “los números que manejaron para acordar el ERTE del 2020 no sólo no han mejorado, sino que han empeorado. Por lo tanto, el número de trabajadores en excedente es incluso mayor a los 65 que se estipulaban el pasado”.

Pese a que el comité no está de acuerdo con los datos aportados por la empresa y están convencidos de que la situación ha mejorado y seguirá haciéndolo, llegaron a un acuerdo para que se habrá un período de salidas voluntarias, al que los trabajadores podrían acogerse hasta el 8 de octubre.

Por lo tanto, no habrá cartas de despidos –ni voluntarios ni forzosos- hasta el 15 de octubre, cono el 31 de octubre como fecha del mismo. Para ello sería necesario ampliar este ERTE en vigor hasta ese día.