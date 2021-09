La puertorrealeña Alba Pérez, Miss Grand Cádiz 2021

La puertorrealeña, Alba Pérez, ha sido coronada como Miss Grand Cádiz. La joven llegaba al certamen como Mis Grand Puerto Real y se proclamó vencedora en la gala que se celebró en el Monasterio de la Victoria de El Puerto.

“No pude contener la emoción. Se hizo realidad, se me coronó con el nombre de Cádiz. Como me enseñó mi familia, con corazón todo se cumple. Gracias por ver ese amor en mi, gracias por confiar. Querida Tacita de Plata, te llevaré a lo más alto”, ha publicado la joven en sus redes sociales tras ser coronada como la representante gaditana.

La joven tiene 19 años y estudia Medicina en la Universidad de Cádiz y es una gran aficionada al baile flamenco, que practica desde hace muchos años en la Academia de Rocío Campos. “En el certamen se busca a una mujer con poder, con valores, con las ideas claras. No es solo un concurso de belleza”, dije la joven.

Alba Pérez también recibió el premio ‘Miss Grand Top Model’, de entre los que se entregaron en el transcurso de la gala. Este título tiene como premio una beca para un curso de modelaje que se impartirá en Sevilla. En la fase final, las participantes desfilaron en traje de baño y en traje de gala. Ahora, Alba representará a la provincia de Cádiz en el certamen Miss Grand España.

Además de Alba Pérez, como Mis Grand Cádiz, el certamen dejó otros premios. Miss Grand Andalucía 2021, Miss Grand La Janda (Elisabeth Ross); 1ª finalista, Miss Grand San José del Valle (María Moreno) y 2ª finalista, Miss Grand San Roque (María Márquez).

También se entregaron otros premios: Best in Swimsuit: Miss Grand Chiclana de la Frontera; Miss Grand Kompass Aviación: Miss Grand Campiña de Jerez; Miss Grand Top Model: Miss Grand Puerto Real; Miss Grand Elegancia: Miss Grand Jerez de la Frontera; Miss Grand Fotogenia: Miss Grand Costa de Cádiz; Miss Grand Popular: Miss Grand San Roque; y Miss Grand Simpatia: Miss Grand Capital.