Airbus anuncia "medidas necesarias" para asegurar su futuro tras la falta de acuerdos con el comité

La dirección de Airbus España ha lanzado este jueves un comunicado en el que lamenta que todavía no se haya llegado a un acuerdo con los representantes de los trabajadores del Comité Interempresas de España, y comunica que procederá con la "implementación de algunas medidas necesarias para asegurar el futuro y la competitividad de las operaciones de Airbus en el país".La empresa ha tomado la decisión de lanzar un ERTE de larga duración en Airbus Commercial Aircraft en España, y lanzará igualmente un nuevo "proceso de desvinculaciones voluntarias y/o movilidades para algunas áreas específicas del negocio donde haya excedentes". Como resultado, el actual proceso de ajuste para Airbus Commercial Aircraft y Airbus Defence and Space, que impacta todavía a 460 posiciones en España, finalizará sin medidas forzosas. Además, Airbus confirma la consolidación de las actividades en la provincia de Cádiz en un único centro de excelencia en la planta del CBC en El Puerto de Santa María. La transferencia de paquetes de trabajo comenzará lo antes posible. Esto permitirá "mantener todos los puestos ligados a la producción en la zona de Cádiz y maximizar el empleo para las otras funciones en el área de Cádiz. Todos los empleados tendrán oportunidades dentro del grupo".Explica Airbus que, a pesar de no poder transformar la propuesta del Gobierno y las Federaciones de CCOO y UGT en un acuerdo, "la empresa toma las decisiones más responsables socialmente, en las que prima, por encima de todo, la protección y continuidad del empleo y el mantenimiento de la carga de trabajo de Airbus en España y concretamente en Cádiz".