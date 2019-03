–Al fin unas elecciones municipales. Históricamente son las que mejor se le da a IU.

–Sí, las municipales son nuestras elecciones. La gente de IU en los pueblos son la avanzadilla de nuestro proyecto político, que es el del modelo público, de apuesta por el territorio, del empleo de calidad para los jóvenes y para los parados de larga duración... Y donde gobernamos solemos salir fortalecidos. Estos últimos ocho años han sido muy complicados en los ayuntamientos y aún lo siguen siendo. Dicen que estamos saliendo de la crisis pero es mentira. Puede que estemos notando cierto respiro pero aún vemos a mucha gente con problemas gordísimos.

–¿Cómo está la militancia de IU después del mal resultado de las elecciones andaluzas?

–Veo a la militancia fuerte, con ganas. Pero es que la militancia de IU es incombustible, está hecha de otra pasta. A veces me pregunto cómo es posible, pero nuestra militancia siempre está ahí. Se desplaza, y protesta, y está en todos los movimientos sociales, y tienen un compromiso increíble. El resultado de las andaluzas no nos gusta, sobre todo por el Gobierno que se ha formado. Pero hay que seguir luchando.

–¿Qué más se puede hacer desde la izquierda para intentar frenar a la derecha?

–Pedagogía y didáctica. No hay otra. Hay que hacer política pensando en los niños. Porque un padre es el que te toca, pero un niño está por hacer. Y el día en que todos hagamos política pensando en el bien de los niños, ese día cambiará el mundo. Aparte de eso hay que contar lo que estamos haciendo a favor de la gente en los pueblos en los que estamos gobernando desde la izquierda. Hay que hacer ver que nosotros somos diferentes porque jamás dejamos tirados a los más débiles. Y porque no caemos en errores falsos. Una tierra como esta que ha tenido tantos trabajadores inmigrantes durante tantas décadas, no puede cerrarle las puertas a los que vienen de fuera a buscarse la vida.

–¿A usted le da miedo Vox?

–Lo que me da miedo es que alguien plantee que debería legalizarse el uso de armas para defenderse, o que un político vaya por la calle con un arma y se enorgullezca de ello. Y también me da miedo que alguien pida que se ilegalice un partido sólo por ser marxista. Yo jamás pediría que se ilegalizara un partido. Mejor que lo ilegalice el pueblo con los votos.

–¿El objetivo para las municipales en la provincia es mantener sus ocho alcaldías actuales?

–Si contamos también la del Tesorillo, ahora tendríamos nueve alcaldías. Y el objetivo no es mantener esa cifra, sino aumentarla.

–¿Y con qué Alcaldía que no tiene ahora IU sueña usted?

–Estamos convencidos de que vamos a recuperar Puerto Serrano, aunque no descartamos otras.

–Usted tendrá que negociar pactos postelectorales con el PSOE pero ¿cómo es la oposición que le están planteando los socialistas en Medina Sidonia?

–La oposición del PSOE en Medina no está siendo limpia. Están recurriendo a la mentira de manera descarada y esa forma de hacer política me apena. Yo, que tengo una mili muy larga hecha en la oposición, no llegué a ese punto jamás. El PSOE nunca ha entendido que seamos los inquilinos comunistas de esta Alcaldía. Y en cuanto a los posibles pactos, habrá que esperar a ver qué hace el PSOE, que ya ha llegado a acuerdos anteriores con Ciudadanos, algo que no es natural porque ese partido está gobernando en Andalucía tras aceptar los votos de Vox.

–También IU ha tenido y tiene todavía acuerdos de gobierno con el PP en algún municipio gaditano.

–Nadie está libre de pecado. Pero yo también me acuerdo del ‘todos contra Barroso’ en Puerto Real o de la moción de censura en Sanlúcar. Los concejales y los alcaldes de IU ya saben que no pueden estar en un gobierno con gente del PP. Hoy eso sólo sucede en un pueblo (Castellar) pero eso va a cambiar. Yo tengo clarísimo que es más importante ser coherentes que gobernar.

–¿Conoce usted a militantes de IU que no van a votarles en las generales porque existe la confluencia con Podemos?

–Bueno, sí, conozco a gente que piensa así, pero no son militantes. Y también conozco la versión contraria, la de gente que ahora sí nos va a votar porque vamos en coalición. Yo creo que lo que hay que hacer con esta confluencia es ir mejorándola poco a poco pero teniendo claro que el objetivo es llegar al poder desde la diversidad. A diferencia de lo que sucede en Portual, donde se ha frenado los recortes con mano izquierda, aquí en España aún no ha habido opciones de que la izquierda desarrolle políticas para el país. Ese es el reto.

–¿Qué es lo que más envidia y lo que menos le gusta de Podemos?

–De Podemos envidio que supo conectar con una gran cantidad de personas que procedían del 15-M. Nosotros, por el contrario, no tuvimos esa facilidad. Y lo que no me gusta de ellos es que en un intervalo muy corto de tiempo están repitiendo los mismos errores que ha cometido la izquierda en este país durante muchos años.

–¿Por ejemplo?

–Lo de Errejón. No entiendo cómo en este momento histórico de la izquierda española puede producirse una escisión así. Eso es duro.