Dos averías en el tren de Madrid a Algeciras provocan horas de retraso

Muchas horas de retraso, dos averías, esperas a pleno sol, trasbordos inesperados e incluso un tren suprimido. Esto es lo que la festividad del 15 de agosto deparaba a decenas de pasajeros de los trenes entre Madrid y Algeciras, que tuvieron que soportar viajes de auténtica pesadilla.

Los problemas comenzaron el pasado martes, cuando el Altaria 09330 que debía salir a las 15:05 desde Atocha no lo hizo hasta una hora y diez minutos más tarde. Para colmo, según relata una pasajera, a los cinco minutos de partir, el ferrocarril se detuvo por una avería. Los pasajeros afirman que tanto durante la espera en la estación como después de la parada inesperada tardaron demasiado en recibir información por parte de Renfe, que les comunicó de que en la siguiente estación los trasbordarían a un AVE con destino a Málaga. Fue en la Sagra (toledo) y el ferrocarril finalmente los dejó en Antequera, desde donde la compañía los tuvo que desplazar en autobús hasta Algeciras. "La espera de dicho AVE fue aproximadamente de 30 minutos y no hubo ningún tipo de reparto de asientos, cada uno lo hacía cómo pudiese, por lo que a la llegada a Córdoba ocasionó problemas ya que se montaron viajeros que les correspondían dichos sitios. Toda la información fue muy confusa, primero que si en Málaga nos ponían un autobús y luego que si en Antequera", relata una pasajera. La llegada a Algeciras no se produjo hasta aproximadamente las 23:00, más de dos y media después de lo previsto (según la compañía) y más de tres horas después (según algunos pasajeros que se pusieron en contacto con esta redacción).

La compañía achaca a la Feria de Málaga las demoras en el transporte en autobús

La empresa afirma que siempre tuvo informados a sus clientes, que les ofreció la cafetería para lo que quisieran consumir de forma gratuita y que no pudo llevarlos hasta Málaga por la enorme actividad que existe en su estación en estos días por la Feria.

Ayer le tocó averiarse al Altaria 144 de Madrid a Algeciras, que salió a las 8:35 y se detuvo en Benaoján por un fallo de tracción antes de las 13:00. Renfe envió autobuses, pero afirma que no los encontró más cerca de San Pedro de Alcántara, ya que aseguraque el resto estaban ocupados por la Feria malagueña. Esto provocó que los viajeros llegarán a Algeciras alrededor de las 18:00, según la compañía, y a las 19:03, según algunas de las personas que viajaban en el tren. En cualquier caso, con un retraso de entre cuatro y cinco horas, según la versión de cada uno. La empresa manifestó que, en este caso, además de ofrecerles la cafetería, derivó a quien lo quiso a un bar cercano a la estación para que almozara y que siempre ofreció información a los pasajeros. Además, como en el anterior caso, les pide disculpas por lo sucedido.

Por último Renfe informó ayer de que el Altaria 9367 de Algeciras a Madrid a las 8:43 fue suprimido "por falta de material en la estación de origen (Algeciras)". Esto es, porque no había tren o, cuando menos, no estaba entero. Los pasajeros fueron trasladados en autobús a Antequera y, desde allí, en AVE hasta Madrid.

"Me parece vergonzoso que en pleno 2018 tengamos unos medios de transporte hacia Algeciras tan obsoletos, ya que los trenes utilizados son los más antiguos de España. Andalucía es de los principales núcleos del turismo español", se quejó una pasajera en declaraciones a Europa Sur. "No hay derecho a que en siete años solo se haya mejorado el trayecto Madrid-Algeciras 30 minutos. Los trenes llevan dando meses problemas y no se puede jugar con los viajeros como lo están haciendo", concluyó.