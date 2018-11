Ábalos asegura que la liberalización de la AP-1 será el modelo a seguir con la AP-4

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha reiterado hoy su compromiso de liberalizar las autopistas cuya concesión finalice. Así, ha dicho que va a dejar “bien clara” la posición del Ministerio con “una demostración el próximo 30 de noviembre sobre el futuro de la AP-1 en Burgos” que será “el modelo a seguir”.

Ábalos ha hecho estas declaraciones en Castellón, donde ha presentado la ampliación de la oferta de trenes entre Castellón y Vinaròs en el marco de las obligaciones de servicio público (OSP).

El ministro ha asegurado que el 30 de noviembre finaliza la concesión de la AP-1 en Burgos, por lo que “no hace falta que se me crea hasta el 2019, sino que basta con que observemos lo que va a ocurrir el 30 de noviembre en Burgos para entender qué es lo que tiene que pasar con la AP-7 en la Comunitat Valenciana y con lo que va a pasar con la AP-4 de Sevilla-Cádiz”. “Burgos demostrará si es verdad o no es verdad el compromiso que adquirí”, ha agregado el titular de Fomento.

José Luis Ábalos ha explicado que hasta que llegó al Gobierno “el único compromiso expresado en sede parlamentaria era que no se iba a prorrogar la autopista, en este caso la AP-1”. A su juicio, “no prorrogar no significa nada, es decir una obviedad, porque legalmente es imposible prorrogar de acuerdo a la normativa comunitaria”.

“No se puede prorrogar porque tendríamos que ir a una licitación nueva, y eso nunca se negó, conforme al servicio de explotación”, por lo que “vamos un paso más adelante y es que no hay prorroga porque es imposible, pero no vamos a volver a licitar, por lo tanto quedará un uso gratuito”.

Estas medidas se materializarán, añadió, “con independencia de que en el futuro nos tendremos que plantear cómo sostenemos esto, pero igual que todo lo demás, no se trata de una excepción, sino de que siempre tenemos que abordar desde el punto de vista financiero, medioambiental y la sostenibilidad si queremos hacer alguna planificación racional”.