Queda aún unas elecciones generales por delante y luego unas elecciones municipales, pero después de lo ocurrido con la lista socialista para el 28 de abril por Cádiz, cambiada en la ejecutiva federal de Pedro Sánchez, la pregunta de qué pasará con la Diputación está en el aire.

Y es que parece que Ferraz también tiene la decisión final sobre los presidentes de las diputaciones, lo que abriría la posibilidad de que la persona elegida, si los socialistas volvieran a gobernar en una institución que sólo perdieron una vez, no sea la que hasta ahora es presidenta y secretaria general del PSOE en la provincia, Irene García. Otros nombres como Fran González, candidato por Cádiz, o José María Román, alcalde de Chiclana, del sector pedrista en la provincia y actuales diputados provinciales, empiezan a sonar.

Pero para entonces tendrán que haberse dado diferentes circunstancias. La primera los resultados del PSOE en las generales y la segunda, evidentemente, los de los comicios locales en la provincia. El presidente tiene que ser concejal de un ayuntamiento de la provincia y ser luego diputado. Un total de 31 se reparten por los nueve partidos judiciales de la provincia. Por ejemplo, en Cádiz capital (única ciudad que forma su partido judicial a diferencia del resto, donde hay que sumar votos de varios municipios) se juegan tres. Las cuentas suelen ser uno para el partido que gana, otro para el segundo y el tercero depende de la distancia que éste tenga en votos con la formación ganadora para conseguirlo (actualmente tiene uno Podemos, otro el PP y otro el PSOE).

La elección de los presidentes de diputaciones aparece en el reglamento socialista en su artículo 314. Dice que “la comisión ejecutiva provincial presentará su propuesta de candidatura previa consulta con los miembros del grupo socialista elegidos para la constitución de la nueva corporación provincial” y tras informar a la ejecutiva regional y ser votada será remitido a la comisión autonómica de listas, que las llevará a su vez a la Comisión Federal de Listas. Ésta tendría la última palabra ya que puede aprobarla o “realizar y aprobar una nueva propuesta de candidatura, dando cuenta de su dictamen al Comité Federal para su ratificación”, consta.

¿Podría pasar lo mismo entonces que con la lista al Congreso? El pasado fin de semana Madrid cambió la candidatura planteada desde Cádiz, cambió la candidatura planteada desde Cádiz, apartando los nombres propuestos por acuerdo del comité provincial, posibilitando el desembarco de pedristas y haciendo además un guiño al pizarrismo.

La presidenta de la Diputación, ha comentado en rueda de prensa estos días que compañeros con muchos años de militancia le aseguraban que lo visto con la candidatura al Congreso no lo habían vivido jamás y lamentaba que “la militancia del partido hubiese sido desautorizada”. No sabemos si tendrá que vivirlo de nuevo. El mensaje final de la secretaria general fue para zanjar: “nadie me va a encontrar para enturbiar el camino de estas elecciones”.

De momento, aseguran que hay tranquilidad en el Palacio provincial, pero la Diputación será la próxima parada. Las cábalas sobre quién tendrá más diputados para gobernar o más apoyos para pactar son complicadas con unas elecciones abiertas y con nuevos partidos en la palestra. Actualmente, el PSOE tiene 15 diputados, 12 PP, 1 Izquierda Unida, 1 PA, 1 Podemos Cádiz y otro más Ganemos Jerez.