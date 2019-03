Purga total al susanismo en las listas del PSOE por Cádiz al 28-A

La dirección federal del PSOE que encabeza Pedro Sánchez ha hecho una purga total al susanismo en las candidaturas con las que este partido concurrirá a las elecciones generales del próximo 28 de abril por la provincia de Cádiz. De esta manera, el partido ha terminado tumbando toda la propuesta planteada por los socialistas gaditanos y respaldada en un comité provincial celebrado en Medina Sidonia hace ahora diez días. Quedan así fuera de las listas dirigentes de peso del PSOE gaditano como Juan Carlos Ruiz Boix, Francisco González Cabaña, Fernando López Gil y Miriam Alconchel.

La lista definitiva al Congreso de los Diputados está encabezada por el ministro del Interior, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, cuya inclusión fue la única orden planteada desde Ferraz que terminó siendo asumida por la dirección provincial del PSOE en Cádiz. En el segundo puesto de la candidatura queda ubicada Eva Bravo, gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda de Jerez (Emujivesa). En el tres el PSOE rescata a última hora a Juan Carlos Campo, otro magistrado independiente que ya ha sido diputado nacional en la última legislatura y que todo el mundo daba por hecho que no repetiría. Y los números cuatro y cinco de esta lista al Congreso quedan reservados, respectivamente para Gemma Araujo, ex alcaldesa de La Línea y ex delegada provincial de la Junta, y para José Ramón Ortega, abogado y actual secretario de Organización de la agrupación socialista de Cádiz.

Y los tres puestos de la lista al Senado son, por este orden, para María Jesús Castro, de la agrupación de San Fernando y única representante del PSOE gaditano en la ejecutiva federal; Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga; y Cándida Verdier, mano derecha del alcalde de Chiclana, José María Román.

De esa manera la dirección federal del PSOE castiga a los referentes de Susana Díaz, en la provincia, abre la puerta en las listas a representantes claros del pedrismo como Castro, Verdier u Ortega y hace un guiño tanto a la alcaldesa de Jerez, Mamen Sánchez, que logra hacer hueco en la candidatura a Eva Bravo, persona de su total confianza, como al pizarrismo, representado por Araujo y por Moscoso.

En las generales de 2016 el PSOE logró tres diputados nacionales y un senador por Cádiz. Para este año este partido confía en amarrar de nuevo los tres diputados y ve factible hacerse con tres senadores.