El alcalde de El Puerto, el socialista David de la Encina, ha hablado por fin esta mañana por primera vez después de que el martes trascendiera el polémico correo electrónico que envió en 2014 a su jefa regional en la Fundación Andalucía Emprende.

El alcalde portuense ha participado a lo largo de la mañana en dos actos convocados en El Puerto por la Diputación Provincial, el primero de ellos en el Coto de la Isleta y el segundo en El Madrugador, con un encuentro de profesionales del Turismo. En ambas citas ha estado con la secretaria provincial del PSOE y presidenta de la Diputación Provincial, Irene García.

David de la Encina ha roto su silencio antes de acceder al acto de El Madrugador, justificando en principio su tardanza en hacer declaraciones. "He estado en silencio desde el martes, cuando me desayuné con la noticia. Hoy es jueves, ha sido una cuestión de cautela, prudencia y coherencia", explicó, señalando que en estos días ha estado recopilando información sobre este asunto.

"Puedo ser ingenuo y torpe, pero en ese correo de hace cinco años lo que les planteaba a mis superiores es que iba a dar un paso adelante en mi carrera política, ya que hasta entonces era de concejal y ahora quería ser el representante de una candidatura en una ciudad como El Puerto, lo hice para que constase, por si alguien en Sevilla preguntaba por mi trabajo supiese que estaba en esta candidatura, pero garantizando que iba a cumplir con mi trabajo, el que tenía encomendado desde hace 17 años como profesional de la Fundación Andalucía Emprende. Lo que pedía era flexibilidad horaria, pero garantizando el cumplimiento de mi trabajo", explica.

Finalmente esta solicitud no se llegó siquiera a responder y como asegura De la Encina "siempre mantuve mi presencia. No pedía, como se ha pretendido, que nadie me llevara el sueldo a casa por ser socialista. El sueldo me lo llevo ganando desde los 24 años. Solo decía que en un momento de mi vida probablemente desbordante garantizaba el cumplimiento de los objetivos encomendados, pero pedía flexibilidad horaria, no que me mandaran el sueldo a casa", insiste.

También considera el alcalde que "alguien con un interés en defraudar no hubiera puesto eso por escrito. Yo soy así de ingenuo, pero no soy un defraudador. Me he dedicado a trabajar y he llevado demás adelante la candidatura. Yo seguí cumpliendo mi trabajo y resultados como coordinador en la provincia. Sólo pedía consideración ante una circunstancia extraordinaria".

"Puedo ser torpe o ingenuo, pero no soy un defraudador"

En cuanto a las peticiones de dimisión que se han sucedido esta semana, incluida la de sus socios de gobierno en el Ayuntamiento de El Puerto, De la Encina asegura que "no me he planteado dimitir. Yo soy honesto, puedo ser torpe e ingenuo, asumo esa torpeza y candidez, pero no he cometido ninguna ilegalidad".

También reconoce el alcalde portuense sentirse "dolido" ante la evidente intencionalidad política de esta filtración. "Me considero humilde e ingenuo, pero me duele que haya alguien cuya mayor preocupación sea rebuscar en una bandeja de entrada de hace cinco años para descontextualizar lo que dijo uno y echarselo a la cara dos meses antes de las elecciones para perjudicarle".

En cuanto a la más que probable ruptura del pacto de gobierno con Izquierda Unida, que se materializaría esta tarde, el alcalde ya la da por hecha. "Con IU ha habido diálogo en lo personal, pero en lo escénico ellos han pedido mi dimisión. Interpreto que hoy darán por roto el pacto si su asamblea así lo acuerda, porque yo no voy a presentar mi dimisión", insistió. Los ediles de IU, de hecho, no han acudido hoy a la reunión de la Junta de Gobierno Local que se celebra cada jueves.

En cuanto a su candidatura como alcaldable socialista, David de la Encina asegura sentirse con fuerzas "para que esta ciudad, con seis socialistas en el gobierno, vea que aquí hacía falta un cambio. Vamos a superar las vicisitudes y El Puerto tendrá la transformación definitiva en la que llevamos trabajando en estos cuatro años", dijo.

Finalmente, en cuanto al apoyo que está recibiendo de su propio partido, De la Encina explica que ayer se reunió con su grupo y con la candidatura, y también con la gente del partido "y me siento con respaldo. No obstante, estoy a su disposición", afirmó.

Apreció, además, "el ánimo, cariño y respaldo que he recibido de Manuel Jiménez Barrios e Irene García, que me han estado llamando para apoyarme", concluyó.