El Partido Popular de El Puerto ha pedido hoy públicamente la dimisión del alcalde, David de la Encina, a raíz de haber trascendido un correo electrónico que envió a finales de 2014 a su jefa en la Fundación Andalucía Emprende, en la que trabajó hasta su proclamación como alcalde en mayo de 2015.

Según dicho e-mail David de la Encina habría pedido ser liberado de sus responsabilidades laborales habituales, como coordinador de Diseños y Estrategias en la provincia, para dedicarse plenamente a la preparación de su campaña para las elecciones locales, manteniendo no obstante su sueldo.

Para el secretario local del PP portuense, Javier Bello, "resulta asombroso el descaro con el que De la Encina pide directamente y sin rodeos a sus superiores, la directora de la Fundación Andalucía Emprende, Vanessa Bernad, la secretaria general provincial del PSOE, Irene García y al consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, que se le exonere de la obligación de ir a trabajar para dedicarse con toda intensidad a realizar la campaña política del PSOE a la Alcaldia de El Puerto, cosa que hizo siete meses antes de la elecciones y no se ha desmentido ni probado que no consiguiera. Es un hecho gravísimo que muestra que no compitió en igualdad con los demás, ya que iba dopado con esa ayuda extra de cobrar un sueldo sin ir a trabajar. Un sueldo de una institución pública que pagamos todos con nuestros impuestos. Algo muy diferente al caso de otros candidatos, que seguimos en los puestos de trabajo o negocio, haciendo la jornada laboral o pasando un montón de horas tras la barra de un bar o de un comercio mientras dedicamos el tiempo libre a la actividad política”, señala.

Según Bello "De la Encina no dudó en usar toda clase de tretas y subterfugios para conseguir el sillón de la Alcadía, incluso haciendo ese pacto con los radicales que no duró más de un año y ha provocado un parón de cuatro años en la gestión de la ciudad y también de la irresponsabilidad con la que los socialistas manejaban la Junta de Andalucía para favorecer a los suyos y sus objetivos políticos de forma fraudulenta. Otra muestra más de la trama del PSOE andaluz que utilizaba la Junta como trampolín para conseguir alcaldías”.

De la Encina: "Lamento haber enviado ese correo por la imagen que pueda dar de la Fundación y de mí mismo"

David de la Encina, por su parte, ha emitido un comunicado en el que no niega haber enviado el citado correo, "fruto de mi inexperiencia al enfrentarme por primera vez ante un proceso electoral. Asumía un reto nuevo e importante que entendía que me iba a desbordar, al tratarse de una ciudad tan grande como El Puerto de Santa María".

Según asegura el alcalde "ese planteamiento no fue autorizado por mis superiores y cumplí con mi trabajo como lo demuestra la memoria de actividades de la Fundación y mi registro de picadas de control horario en el puesto de trabajo en la entidad. Sin duda que fui excesivo al enviar esta petición. Lo que realmente venía a pedir era una flexibilidad horaria para compatibilizar el trabajo habitual con la situación extraordinaria y, para mí desconocida, de un proceso electoral", argumenta.

El alcalde lamenta "haber enviado ese correo, por la imagen que pueda dar de la Fundación, en la que existe una amplia plantilla de muy buenos profesionales que cumplen con su labor, y a quienes tuve el cometido de coordinar durante casi diez años en Cádiz", y lamenta también "mi desafortunado correo por la imagen que se pueda proyectar de mí mismo, como que ha habido una intención de aprovechamiento personal. Nada más lejos de la realidad. La petición que hacía a mis superiores y que, reitero, se quedó en ese correo, no fue más que un episodio aislado fruto de mi falta de experiencia ante el importante reto que asumía, liderar la candidatura del PSOE para la Alcaldía de mi ciudad", concluye.

Ante esta situación el PP portuense considera que "De la Encina, si le queda algo de vergüenza, debería dimitir ya como alcalde y renunciar a presentarse a las elecciones locales de dentro de dos meses, por el bien de la política, el juego limpio y por el de El Puerto".

Por su parte la formación Andalucía por Sí se ha sumado esta mañana a la petición de dimisión para el alcalde. El número dos de la candidatura de esta formación a las municipales, Manuel Raposo, considera que "su jefa debe aclarar si atendió ese correo, si recibió llamadas de responsables políticos del PSOE y de la Junta de Andalucía, como De la Encina refiere en el mismo, y si finalmente fue a trabajar los meses previos a las elecciones municipales”.

También exigen "el mayor rigor a los nuevos responsables en el Gobierno Andaluz, tanto Partido Popular, como Ciudadanos deben tratar este asunto y abrir una investigación al respecto para determinar si De la Encina cobró sin ir a su puesto de trabajo”.