Navantia recibirá en 2020 al ‘Carnival Victory’ para una reforma millonaria

Carnival Cruise Line ha anunciado que su crucero Carnival Victory entrará en el dique seco de la factoría de reparaciones de Navantia, en Cádiz, el 18 de marzo de 2020 para someterse a una reforma millonaria y a un cambio de imagen.

Según la naviera americana, el buque construido en en los astilleros italianos de Fincantieri en el año 2000 se someterá a una transformación “de proa a popa” que le saldrá por 173 millones de euros (unos 200 millones de dólares).

En principio, se calcula que la estancia en la factoría gaditana de Navantia se prolongará durante 38 días. Durante ese tiempo, el barco incorporará atracciones gastronómicas como Cucina del Capitano, JavaBlue Café, Fahrenheit 555 Steakhouse, Bonsai Sushi, The Chef’s Table, Guy’s Pig & Anchor Bar-B-Que Smokehouse, Lido Marketplace, según la propia Carnival Cruise Line.

Asimismo, también “sumará las experiencias RedFrog Pub, Piano Bar 88, Limelight Loung, New Multi-Purpose Liquid Lounge, SporSquare, WaterWorks, Serenity Adult Only Retreat, Cloud 9 Spa, The Warehouse, y nuevas tiendas de regalos”.

Es así que tras ese casi mes y medio de estancia en la capital gaiditana, el Carnival Victory abandonará Cádiz rebautizada y luciendo un nuevo nombre en el casco: Carnival Radiance.

El Carnival Victory es el segundo y último de los barcos construidos en el seno de la Carnival Cruise Line y pertenece a la denominada serie Triumph. Según describen en canales especializados en cruceros, este buque de Carnival “respira fantasía y color por los cuatro costados, como si de un hotel de Las Vegas se tratara”. La nave ofrece tres cubiertas con zonas públicas para todos los gustos posibles, especialmente pensadas en un público familiar.

Cabe recordar que este periódico ya informó este verano que otro buque de la Carnival Cruise Line, el Carnival Triumph, entrará en el dique gaditano el próximo 12 de marzo de 2019, un crucero de 274 metros de eslora y capacidad para 2.750 pasajeros, además de una tripulación de 1.100 personas. Aquí, en el astillero de reparaciones de Cádiz recalará para someterse a una completa remodelación, como ya hiciera Navantia Cádiz con el Disney Wonder en el año 2016. Ahora, ese cambio de imagen supondrá su ascenso de clase dentro de la compañía, para llamarse Carnival Sunrise.