Viviendas más caras en Andalucía

El último informe del Colegio de Registradores de España constata que durante el último año el precio de la vivienda en Andalucía creció un 8,3%, dos puntos más que la media nacional. Se sitúa como la tercera comunidad autónoma en la que se ha producido un mayor incremento. Además, cuatro capitales andaluzas, Málaga, Cádiz, Sevilla y Granada, se encuentran entre las veinte más caras de España. El metro cuadrado de suelo andaluz se paga a 1.799 euros. Eso sí, lejos de Baleares o Madrid con 3.575 y 3.527 euros, respectivamente. Pero las estadísticas también pueden confundir. Andalucía no es un territorio uniforme y menos ante la problemática de la vivienda. Muy distinta en la franja litoral y también en áreas turísticas como Granada y Sevilla. Por ejemplo, el metro cuadrado en la provincia de Málaga se acerca a los 3.000 euros con un incremento superior al 24% en doce meses, el segundo más importante del país, mientras que en Jaén ese parámetro es de 765 euros. En cuanto a las transacciones de compraventa, Andalucía las lideró en 2024 con casi 125.000 y un 13,9% vinculadas a propietarios extranjeros. El estudio de los registradores reafirma que, por el momento, el alza de los precios de los inmuebles no se detiene y, además, las subidas se alejan del incremento del poder adquisitivo de los andaluces. Sirvan las estimaciones, pese al buen comportamiento de la economía andaluza, de Caixabank Research de diciembre pasado. El trabajo recordaba que el PIB per cápita de la comunidad es el más bajo del país y un 25% inferior a la media española. Un escenario que obliga a un gran pacto por la vivienda en el que deben converger PP y PSOE, empeñados en defender soluciones paralelas. La puesta en marcha del anunciado plan de la Junta para construir 20.000 nuevos pisos sociales en cinco años resulta cada día mucho más urgente.