¿Salimos más fuertes?

Hoy se cumplen cinco años de la comparecencia de Pedro Sánchez para declarar el estado de alarma en todo el país y decretar el confinamiento de la población y la paralización de los contactos sociales. España, como el resto de los países del mundo en los que estaba golpeando un virus desconocido y de enorme letalidad, se vio abocada de un día para otro a una situación inédita. Se trataba, sin duda, de la mayor convulsión que sufría el país desde los lejanos días de la Guerra Civil. Todos los españoles tienen todavía nítidas en sus memorias las imágenes escalofriantes de los militares entrando en residencias de ancianos atestadas de cadáveres, de hospitales colapsados con el personal desbordado, luchando sin medios contra una situación que no podían ni aspirar a controlar o de calles espectralmente vacías, solo cruzadas por ambulancias y patrullas de la Policía. Lo pertinente cinco años después es preguntarse si aquel terrible sufrimiento, que se prolongó, con sus sucesivas oleadas, durante tres años, ha servido como lección para que hechos similares no vuelvan a repetirse. La respuesta, por desgracia, no puede ser, ni afirmativa ni categórica. El eslogan Saldremos mejores se quedó simplemente en eso, en el lema de una campaña con la que el Gobierno intentó parchear una actuación que dejó al descubierto muchas debilidades que hoy siguen existiendo. Aunque el estamento sanitario se empleó a fondo en medio de una carencia absoluta de recursos, el sistema de salud público sigue siendo el mismo, sin que se haya visto reforzado. Tampoco aquella experiencia ha servido para cohesionar a los representantes públicos ante emergencias graves, como se está demostrando ahora con la dana. Cabe incluso interrogarse si como sociedad hemos sabido cambiar hábitos y comportamientos que en esos meses se demostraron insanos. En definitiva, hemos olvidado demasiado pronto lo que significó una pandemia que debía de haber cambiado muchas cosas, pero que en realidad ha cambiado muy pocas.