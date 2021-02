Una reflexión necesaria para un PP debilitado

El batacazo electoral del Partido Popular en Cataluña, donde el domingo obtuvo el peor resultado de toda su historia, compromete seriamente el liderazgo de Pablo Casado. Aunque en este partido las primeras reacciones, lejos de hacer autocrítica, tratan de buscar todo tipo de justificaciones a lo ocurrido, el debate sobre la dirección política del PP, más allá de Cataluña, se ha vuelto a abrir. La historia ha demostrado, además, que con unos malos resultados en esa comunidad es muy difícil poder gobernar en España. El liderazgo de Pablo Casado no está suficientemente asentado y su estrategia no está haciendo sino dar continuamente alas a Vox, que cada vez está pescando más entre el electorado popular y la prueba es que en Cataluña, con 11 diputados obtenidos el domingo, ya tiene más representación que PP y Ciudadanos juntos. Y el hecho de que el partido de Santiago Abascal haya quedado como el principal referente del constitucionalismo de derechas en Cataluña es objetivamente malo por la sencilla razón de que Vox es un partido que hace gala de populismo y radicalidad. El PP se enfrenta ahora a una situación aún mucho más compleja que la que tenía antes de estas elecciones, huyendo de la sombra de la corrupción que no termina de abandonar a estas siglas y que, como un fantasma, regresa de vez en cuando, como se está viendo en el juicio al ex tesorero Luis Bárcenas. La renovación en las filas de este partido realizada tras la llegada de Casado a la presidencia no ha sido suficiente a la vista de la respuesta que recibe de los ciudadanos en las urnas. Es necesaria una reflexión profunda en el seno del PP para encontrar soluciones a la pérdida de confianza que atraviesa. Su debilidad no es buena para la salud democrática de España, pues supone una dificultad para hacer frente al desafío independentista en comunidades como Cataluña y para la necesaria moderación en el terreno de una derecha cada vez más radical. Todo indica que, si no quiere seguir avanzando en el desgaste, el PP ha de seguir tomando medidas en el camino de la renovación y replantearse su actual estrategia política.