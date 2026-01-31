Funcionarios más productivos

El Gobierno andaluz acaba de firmar un acuerdo con los representantes de las principales organizaciones sindicales que introduce un complemento salarial anual para premiar la productividad. La medida, que arranca este año para unos 20.000 trabajadores, se completará en 2030 y supondrá un desembolso de unos 160 millones de euros. De lo conocido hasta ahora, se deduce que la idea persigue vincular el aumento de las retribuciones salariales al cumplimiento de unos objetivos fijados para cada desempeño profesional. Si la evaluación final resulta positiva, el trabajador podrá percibir esta paga adicional. El pacto incluye también otro emolumento ligado a la formación continua. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha defendido la propuesta porque permitirá a los empleados públicos andaluces situarse en la media de los ingresos de sus homólogos nacionales. Pero de estas palabras se puede concluir que, en realidad, asistimos a una subida encubierta refrendada por todos los sindicatos que poco o nada se compadece con el enunciado que la respalda. Si fuera así, mejor reafirmar el propósito desde el principio. La equiparación es una medida justa. Un andaluz, en ningún caso, puede verse como un español de segunda, como señalan algunos indicadores económicos que es prioritario combatir. Pero si en realidad la introducción en el marco laboral de estos nuevos incentivos obedece a la intención de mejorar la prestación de los servicios públicos, también debe justificarse. En este caso, es de esperar que, próximamente, la Junta especifique el antes y el después de lo que representará este acuerdo. Con especial énfasis en los beneficios que supondrá para la gestión de la Administración autonómica y, por tanto, para sus contribuyentes, que son los que financian este capítulo adicional. Un sucedáneo a una memoria de calidad en la que conozcamos los rendimientos actuales y los que se exigirá para merecer los nuevos complementos. Un sano ejercicio de transparencia.