Los principales problemas para hacer frente al reto de aumentar de forma sustancial el gasto militar, tal y como exige el acuerdo alcanzado por el Consejo Europeo del pasado viernes, no los va a encontrar Pedro Sánchez en las formaciones políticas de la oposición. El enfrentamiento lo va a tener con los partidos que le dan apoyo en el parlamento y, sobre todo, con los que comparte el Consejo de Ministros. Esta circunstancia, que ya se ha puesto claramente de manifiesto, da idea de hasta qué punto la legislatura se ha convertido en un sinsentido en el que no hay proyecto político y todo se reduce a resistir en el poder el máximo tiempo posible. La estrategia europea de defensa, obligada por la patada que le ha dado Donald Trump al orden geopolítico mundial, no deja lugar a que se haga política de luces cortas y de espaldas a Europa para buscar el aplauso fácil. Pero esa es la deriva en la que ha entrado la política española y no parece que la dura realidad internacional que la circunda vaya a cambiarla de parámetros. Sánchez va a celebrar esta semana una ronda con los portavoces de los grupos parlamentarios para trasladarles lo hablado en Bruselas e intentar convencerles de la necesidad de un acuerdo amplio. Haciendo abstracción de que en esa convocatoria no está incluido el tercer grupo en representación del Congreso, lo que supone despreciar a los tres millones de españoles que votaron a Vox en 2023, ese es un camino que no tiene fácil salida. Un acuerdo amplio con el PP, principal partido de la oposición y única alternativa viable de gobierno, se abre paso como la vía más clara para que España esté a la altura de lo Europa requiere de ella en esta complicada coyuntura.