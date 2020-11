Vox amaga con tumbar los Presupuestos de la Junta

Vox ha vuelto a amagar con tumbar los Presupuestos de la Junta de Andalucía para el próximo año, lo que supondría un importante golpe para el Gobierno PP-Cs en unos momentos en los que la pandemia del coronavirus y la consiguiente crisis económica desaconsejan la inestabilidad política. Esta semana pasada, la formación de Santiago Abascal ha presentado, al igual que PSOE y Adelante Andalucía, una enmienda a la totalidad a las cuentas andaluzas, por lo que si no la retira antes del pleno del próximo miércoles el Ejecutivo autonómico deberá de prorrogar los Presupuestos actuales, que de poco servirán en la situación actual. La crisis será inevitable. Vox Andalucía tiene todo el derecho a tomar la decisión que considere oportuna y no tiene por qué ser una fuerza auxiliar del Gobierno PP-Cs, como a veces se le exige. Pero lo que no es del todo aceptable es que esta decisión se haya tomado por motivos que son completamente ajenos a los intereses de los andaluces. Como es evidente, las trabas a los Presupuestos vienen derivadas del enfrentamiento entre Pablo Casado y Santiago Abascal tras la frustrada moción de censura de éste contra Pedro Sánchez, una operación que hay que enmarcarla en la pugna entre Vox y el PP por el control de la derecha española y de la que Abascal salió claramente derrotado. La actitud tomada ahora por Vox respecto a los Presupuestos andaluces tiene más de revancha que de política seria. Por su parte, el Ejecutivo no debe dar por hecho el apoyo de Vox y tendrá hacer concesiones a sus demandas, como en cualquier proceso de negociación. En ese sentido, cuestiones como la mal llamada "memoria democrática" o las ayudas a los autónomos podrían dar mucho juego. La ciudadanía no comprendería que las dos partes no llegasen a un acuerdo en unos momentos de auténtica emergencia. Lo que sus componentes llaman "Gobierno del cambio" podría estar amenazado.