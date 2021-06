El Indulto no puede ser, además, económico

El Tribunal de Cuentas tiene abiertos expedientes a varios líderes independentistas catalanes por una cuantía de no menos de cinco millones de euros por la gestión supuestamente fraudulenta de fondos públicos durante la promoción del procés en el exterior. Se trata de una cuestión puramente administrativa que nada tiene que ver con el asunto de los indultos por el referéndum separatista del 1-O, por mucho que éstos traten de hacer ver que se trata de una nueva maniobra del Estado español contra sus intenciones de quebrar la Constitución. Ese dinero supuestamente utilizado de manera ilícita por los líderes independentistas catalanes para fomentar la causa separatista catalana en el exterior pertenece a todos los españoles, de Cataluña y del resto del Estado, y por tanto estamos ante un asunto que compete a todos. Por tanto, desde todas las instituciones y órganos administrativos es necesario que se investigue el uso de esos fondos para unos intereses particulares y que se deriven las responsabilidades a que haya lugar. Igualmente, llegado el caso, ha de caer todo el peso de la ley sobre aquellos que hayan utilizado los instrumentos administrativos para hacer propaganda y tratar de instalar sedes ilegales en el exterior. Hay que seguir investigando hasta qué punto desde el separatismo catalán se han usado fondos públicos para quebrar el sistema que democrática y mayoritariamente nos hemos dado todos los españoles. Probablemente, tras la decisión interesada electoralmente del Gobierno de Pedro Sánchez y de algunos de sus socios, usando además torticeramente algunas proclamaciones en el ámbito europeo, el secesionismo catalán se sienta legitimado para sacar pecho en estos momentos. Tal vez no contaban con la actuación del Tribunal de Cuentas que, objetivamente, fuera de toda razón partidista, viene a alertar sobre la utilización del nacionalismo catalán para la obtención de sus fines. Por mucho que sus canales propagandísticos traten de deslegitimar esta fiscalización, queda claro que muchos de los objetivos del independentismo catalán han basado su financiación en el uso ilegal e ilegítimo del dinero del resto de los españoles que no respaldan su ruptura. ¿Llegará el indulto hasta este término? Esperemos que no.