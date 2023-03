Atraer población

La Junta de Andalucía ha identificado once comarcas de la región con riesgos claros de despoblación. Pertenecen en su totalidad a zonas de sierra alejadas del litoral, que arrastran desde hace décadas una sangría permanente de habitantes debido a que la falta de oportunidades económicas y profesionales hace emigrar a los jóvenes. Pero este problema no es sólo rural. También capitales como Jaén, Granada, Córdoba y Cádiz sufren, por razones diversas, descensos en sus padrones municipales. Andalucía no tiene un problema de pérdida poblacional como el que afecta a Castilla y León, Aragón y otras comunidades. Pero sí tiene zonas, las indicadas por la Junta en su estrategia de reto demográfico, que replican con bastante fidelidad el fenómeno de la España vaciada y donde se está produciendo también un movimiento social paralelo que desconfía de los grandes partidos políticos y crea formaciones localistas que miran con recelo hacia el poder autonómico. Es evidente que fijar población en zonas rurales es imposible sin una costosa política de inversión e incentivación económica que haga amigable la vida en pueblos pequeños del interior. A no ser que se quiera atajar el problema trayendo a población jubilada que busque entornos tranquilos y baratos. Quizás a este empeño responda el proyecto aprobado en el Consejo de Gobierno de esta semana para llamar la atención de posibles repobladores de toda Europa a los que se quiere convencer, mediante una web creada al efecto, de las bondades de la serranía andaluza. Salvando los dos siglos y medio que nos separan, la iniciativa recuerda a la Nuevas Poblaciones de Sierra Morena que puso en marcha, en plena Ilustración, Carlos III de la mano de Pablo de Olavide y que dio lugar, entre otros, a la creación de pueblos como La Carolina y La Carlota. En pleno siglo XXI este tipo de repoblamiento suena demasiado exótico, aunque tenga la virtualidad de poner encima de la mesa una cuestión que necesita un abordaje serio.