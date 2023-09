Los fundadores de UPyD y los fundadores de Ciudadanos van a ser los fundadores de un tercer partido regenerador, socialdemócrata y europeo. Mírala cara a cara, que es la tercera. A tres de los trifundadores les tengo una fundada admiración: Fernando Savater, Andrés Trapiello y Álvaro Delgado–Gal. Supongo que, con cierta autoironía, el nuevo partido se va a llamar La tercera España o así.

Observo en los medios y las redes que no muchos se los toman en serio. Qué lástima. Qué poco amor por la perseverancia demuestra la opinión pública española. Si hubiese sido por el temple postmoderno, no se hubiese cincelado ese bellísimo dicho: “A la tercera va la vencida”. Ahora la gente, tras la primera derrota, se desfonda, si no antes. No es baladí recordar que don Quijote, aunque en dos libros, hizo tres salidas, y ahí lo tenemos, príncipe de nuestras letras.

Pero la gente, como diría el mismo hidalgo manchego, es mucho más de gritar: “Viva quien vence”, y así llevamos la derrota que llevamos. Yo, que difícilmente los votaré, porque no soy de corte socialdemócrata que digamos, los aplaudo. Y si fracasan por tercera vez los seguiré aplaudiendo; y leyéndoles ya ni os digo. Creo que en España hace mucha falta el paso al frente de la sociedad civil, cada uno con sus ideas, todos con la vista puesta en el bien común y en la honradez. Necesitamos más voces que las que dicen a cada segundo “sí bwuana” al líder mutante.

Los que no se ríen, se preocupan. Dicen que un partido así quitará votos al PP. Sería extraño, porque el partido se autocalifica de izquierdas y reclama el voto de los socialistas descontentos. En los alrededores del PP constantemente cunde la preocupación por los votos que les quitarán, en vez de afanarse por ganarlos y todavía más por entusiasmar a los muchísimos que ya tienen. Lloran mucho para ser –como son– el primer partido de España. El PP debería celebrar que en el caladero del PSOE se presente un partido dispuesto a echarle en cara su falta de democracia, su falta de patriotismo y su falta de honradez con nombres de indudable prestigio.

Se celebre o no por los otros partidos, es una noticia excelente para la democracia. ¿Que haya un nuevo partido? Bueno, sí; pero, sobre todo, que haya ciudadanos preocupados por nuestra deriva dispuestos a echarse a los caminos de nuevo. Sus discursos, sus ideas, sus proyectos, aunque no sean los nuestros, los disfrutaremos todos.