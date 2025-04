‘s anculotismo’ de garrafón

María Jesús Montero tiene una virtud: no engaña a nadie, es el verdadero rostro del actual PSOE. Hay quienes dicen que no se comprende que sea la vicepresidenta primera del Gobierno de España. Se equivocan. Es la vicepresidenta primera perfecta de este Gobierno de España, la que con mayor transparencia y menos engaño lo representa. La que no pega en este Gobierno es Margarita Robles, que parece salida de las ruinas del PSOE que empezó a demoler Zapatero y se cargó Sánchez. Montero, al igual que Pilar Alegría, pero con más madura vehemencia castiza, opina, grita y gesticula como corresponde a la vicepresidenta y ministra de un partido que no reconocería el Pablo que lo parió ni reconoce el Felipe que lo refundó.

Es lo propio del Gobierno que preside Sánchez que esta señora diga, y por supuesto a gritos: “¡Qué vergüenza que todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes!”.

Es lo propio del Gobierno que preside Sánchez que esta señora diga, siempre a gritos: “La universidad privada es la principal amenaza que tiene la clase trabajadora para dar un horizonte de esperanza a esa familia que solo, a través del esfuerzo y del conocimiento, puede subir escalones en la escala social… No podemos permitir que alguien se compre el título y la formación compitiendo con el hijo del trabajador”.

Es lo propio del Gobierno que preside Sánchez que su vicepresidenta primera diga que su jefe no solo es “el referente de la socialdemocracia en el mundo”, sino que “Pedro Sánchez es imprescindible para explicar por dónde tiene que caminar el mundo en el futuro”.

¡Al cuerno el artículo 24 de la Constitución! ¡Viva el sanculotismo de garrafón! ¡Gloria al amado líder! ¿Se puede pedir más? ¿Cabe más vera efigie del PSOE en tiempos de Sánchez? No comparto por ello las críticas a la vicepresidenta. No hay trampa ni cartón en ella. Viéndola y oyéndola los españoles saben a quién y qué votaron en las últimas generales. Viéndola y oyéndola los andaluces saben a quién votarán o no votarán en las próximas autonómicas. Es bueno que el poder que se tiene o al que se aspira, que el Gobierno al que se pertenece o el que se pretende presidir, muestre su verdadero rostro. Hasta este nivel de grosero populismo y ramplona demagogia ha caído el PSOE. Bueno es que se le vea tal como es.