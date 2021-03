Los romanos del Ecce Homo custodiaban ayer la iglesia de San Pablo en una de esas imágenes para la historia que está dejando esto de la Pandemia. La imagen de Lourdes de Vicente que publica Diario de Cádiz en la que se muestran a las réplicas de los romanos con sus mascarillas rojas a juego no tiene desperdicio y es una de esas fotografías que quedará para la historia, de las que salen luego en las exposiciones.

Tiene mucho mérito lo que ha hecho esta cofradía con los romanos, un proyecto que creo que todavía no han concluido y que quieren ir desarrollando en los próximos años. Su presencia invita a la sonrisa de admiración y no a la risotada gaditana como ocuría antiguamente cuando la cuadrilla desfilaba no precisamente de forma marcial tras el paso en una imagen que recordaba más a un sábado de Carnaval que a un Martes Santo.

Muchas veces me he referido a los riesgos que está asumiendo en los últimos años la Semana Santa de Cádiz en la que se está perdiendo una parte importante de su tradición y su patrimonio. Se habían abandonado costumbres que le daban personalidad y la hacían diferente y sobre todo el léxico, pero debo reconocer que mi visión es laica y, por tanto, atrevida. Por eso la "restauración" de los romanos del Ecce Homo que se está llevando a cabo de manera progresiva en los últimos años me parece un hecho interesante.

La cofradía hace ya muchos años decidió suprimirlos por el cachondeo que provocaban, pero ahora los ha recuperado de una forma muy elegante.

Existe ahora una tendencia que es la de borrar la historia, querer eliminar del pasado lo que no nos gusta y no creo que esto sea positivo. La cofradía ha demostrado que se puede recuperar la historia, aprovechar lo positivo que esta tenía, adaptando las cosas a los tiempos y dignificándola. No creo que la historia sea el problema, lo que hay que tener son criterios para contextualizarla, educación para interpretarla y analizarla y formación para saber lo bueno que se puede sacar de ella.

La Semana Santa de Cádiz, siempre vista bajo mis ojos de laico, no nos confundamos, creo que siempre ha tenido el atractivo de ser diferente a la de otros puntos de Andalucía. Todo lo que vaya a recuperar estas estampas singulares, pero adaptándolas al siglo XXI y dándoles dignidad me parecen grandes aciertos. La imagen de los romanos ayer en la calle Ancha era un soplo de alegría en estos tiempos en los que sonreir, aún por debajo de la mascarilla, es tan difícil.