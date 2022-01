La primera cabalgata

En Cádiz salían dos cabalgatas todos los años: la de los Reyes Magos y la del Carnaval. En 2021 no salió ninguna, fue un mal año para el cabalgateo local. En 2020 salieron las dos, y fue el último año en que se vio una cabalgata por la Avenida. Después se han visto manifestaciones, unas más pacíficas que otras, pero cabalgatas no. Por consiguiente, la de la tarde de hoy, 5 de enero, víspera de la fiesta de la Epifanía, romperá una mala racha, pues han pasado casi dos años desde que se vio un acontecimiento semejante. Es posible que en este 2022 recién estrenado se vea otra cabalgata, la de las Fiestas Típicas, allá por junio. Aunque la del Carnaval no se verá, porque la han aplazado, debido a la pandemia que nos azota y que, probablemente, presentará a finales de febrero una situación mejor que la actual.

Uno lee el recorrido de los Reyes Magos en la mañana de hoy y parece que no están en Cádiz, sino en Ciudad Real, o vaya usted a saber. Inserto un chiste malo, como los de Cristina Pedroche: "si Kichi fuera alcalde de Ciudad Real, ¿cómo la llamaría? Ciudad Republicana". Aquí le ha cambiado el nombre a no sé cuantas calles, y el cortejo pasará por la Alameda de las Hermanas Carvia Bernal y sitios así. A las criaturas les dicen que la cabalgata de los Reyes Magos sale esta tarde desde la plaza de Ana Orantes y tienen que poner entre paréntesis que es la antigua glorieta del Ingeniero La Cierva, porque nadie conoce su ubicación.

La nueva plaza de la señora Ana Orantes está a dos pasos de la calle del general Muñoz Arenillas, que ha tenido más suerte que el ingeniero La Cierva y se ha escapado de la inquisición. En 2010, cuando era alcaldesa Teófila Martínez, el PSOE propuso en un pleno que le quitaran la calle al general Muñoz Arenillas "por ser un general franquista de la guarnición gaditana" y que se la dedicaran a Antonio Oliveros, un diputado extremeño de las Cortes de Cádiz. Como estaba ella de alcaldesa, ni caso. Y ahí sigue el PSOE, cambiando las calles con Kichi, aunque no la de ese general, ni el diputado extremeño ha sido premiado. Esas cosas las proponen según el día.

La cabalgata de los Reyes Magos recorrerá la Avenida, para bajar la Cuesta de las Calesas y terminar en la plaza de Sevilla. Han perdido la oportunidad de recorrer la Transversal de cabo a rabo. Es decir, desde el puente de la Constitución hasta Santa María del Mar. Esa es la avenida transversal, no el tramito de unos metros que han abierto, después de seis años gobernando. Eso era el tapón de la Transversal. Pero, bueno, lo importante es que vuelven las cabalgatas. ¡Qué alegría!