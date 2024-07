Potra Salvaje

Mi generación es la de los cantautores, aquellos que con una guitarra iban a acabar con la dictadura . Luis Pastor, Pablo Carbonell, Elisa Serna, María del Mar Bonet, Luis Eduardo Aute, Luis Llach, Raimon, Labordeta, Víctor Manuel, Ana Belén, Serrat, Pablo Milanés, Silvio Rodírugez , Quilapayún, Krahe, Sabina. Cantaban en los colegios mayores , tenían una vida bohemia acorde con el dinero que ganaban. Odiábamos a los que le cantaban al régimen como Raphael y Lola Flores, es algo que llevamos metido en las entrañas, difícil de borrar. Los bares de Huerta y Malasaña en Madrid, la Chicharra, incluso el Jopo en Cádiz eran escenarios habituales. No llevaban orquesta, ni sonidistas ni especialistas en iluminación. De La Mandrágora pasaron al “Si yo fuera presidente” de Fernando G. Tola y de ahí al estrellato. Llegaron los grandes conciertos a España de la mano de los Rollings. Los músicos españoles pensaban que con la venta de discos , CDs y derechos de autor ya tenía para vivir con comodidad, hasta que Spotify hizo saltar todo por los aires; ya no se ganaba dinero componiendo, había que volver a la carretera. Quizás por eso Miguel Ríos se ha despedido ya 30 ó 40 veces. Así empezaron todos los grandes acontecimientos. En Cádiz teníamos los Festivales de España en el Teatro Pemán ,ahora es rara la ciudad de la provincia que no tiene su festival: el Bahía Plata, el Concert, el Bahía Sound, el No Sin Música, el Cabaret, el Tío Pepe. Decenas y decenas de conciertos de grupos de lo más raro. Debe ser que la música es generacional y los que ya tenemos una edad solo nos gusta recordar aquella que nos hizo feliz. Se murieron Aute y Krahe, dos de los mejores letristas ,se retiró Serrat, anuncia Sabina la suya. Los escenarios se llenan de gente rarísima que cantan en medio de una parafernalia atroz. No conozco a la mayoría, de los 40 que actúan en el Concert sé quienes son cinco o seis , la mayoría tienen unos nombres tela de raros, quizás por eso no he ido jamás a un concierto de cualquiera. Me he enterado de quién era Isabel Aiún porque los jugadores de la selección les gustaba esa letra tan “empoderada”. Ahora las cantantes actúan en bañador, qué tiempos aquellos de Ana Belén o María Dolores Pradera con vestidos largos y voces maravillosas, no necesitaban dar brincos ni ponerse ropa atrevida para cantar como los ángeles. Tiempos en los que los tíos salían y cantaban sin coros, sin bailarines, sin humo, sin efectos de luz, solo una música maravillosa con ese poder evocador. Por si fuera poco no soporto estar dos horas de pie para escuchar a un grupo. Digo más: no he pisado el No Sin Múisica ni el Concert. Eso sí, iré a despedirme del maestro Sabina, como hice con Serrat.