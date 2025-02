Pergolada popular

Habría que empezar por saber de quién fue la idea de construir semejante mamotreto entre el Parque Genovés y el Paseo de Santa Bárbara. A quien fuera hay que condenarle a una inhabilitación perpetua. Es la tontería más grande que se ha hecho en Cádiz en décadas: se empleó un millón y medio de fondos europeos del Plan Urban destinados a la revitalización del barrio del Mentidero en un artefacto de aluminio y metacrilato que no sirve para nada y destroza la silueta de Cádiz, eso que los finos llaman skyline. Una mente perturbada pensó en poner un paseo superior con la idea de que se viera mejor la Bahía y en realidad no hay manera de ver el mar desde allí. Cada vez que pasaba pensaba qué dirían los contribuyentes alemanes que son los que más aportan a los fondos de la Unión Europea al ver en qué se despilfarra su dinero. La idea original fue un sinsentido, todo lo que ha venido después ha confirmado el despropósito. Nada de lo que se dijo se ha cumplido: ni la biblioteca, ni la exposición de fondos arqueológicos, ni los chiringuitos, y mira que en Cádiz gustan. La Universidad firmó un convenio para quedarse con el marrón y , con buen criterio, se hicieron luego los locos. El colmo fue el incendio de hace cinco años que destruyó una parte y la inoperancia municipal para restituir, al menos, al original. Ahora queda la ruina de aquello que se nos vendió como la modernidad y ahora nos va a costar otro millón de euros para devolver la pérgola a su situación de hace 15 años. José David Sánchez de Medina, antes de que le diera por el violín, cuando era candidato del PA ,propuso que se achatarrase. Yo soy mucho de “a lo hecho, pecho”, siempre pensé que lo que había que hacer, ya que alguien había cometido la tropelía, era buscarle un sentido, darle alguna utilidad. Kichi y compañeros mártires no fueron capaces de arreglar los desperfectos del fuego y ahora Bruno se va a gastar un pastón que haría falta en otros lugares para ver si se hace algo con el artefacto. Lo que mal empieza, mal acaba, no tengo la menor esperanza de que lo que se vaya a hacer con la pérgola sirva para algo. Bruno o quien sea debería contarnos cómo se pensó dedicar el dinero europeo para una cosa así. Lo peor es que me temo que los Depósitos de Tabaco llevan un camino parecido, en los escasos momentos en los que hay algo de dinero para hacer un proyecto , en contra de lo habitual, lo tiramos sin ton ni son, como si nos sobrase. Igual viene un consejero de la Junta de incógnito para buscar una solución o Antonio Sanz nos monta un show donde anuncia a bombo y platillo no sé qué cosa que no se hará jamás. En vez de la pamplina de la patatada popular se impone una pergolada.