Este Equipo de Gobierno presume de transparencia y participación. Como Jack el Destripador, vayamos por partes. Participación: no se han hecho ni unos solos presupuestos participativos como prometieron, no han cambiado el PGOU como prometieron, se inventaron ese rollo patatero de los foros de carnaval para al final decidir ellos lo que les parecía oportuno dijeran lo que dijeran los carnavaleros. Al menos aquí se hizo el paripé de la participación, aunque no sirviera para nada. El resto de medidas y decisiones del Equipo de Gobierno las resuelven entre ellos, bien es verdad que suficiente tienen con ponerse de acuerdo entre los de Adelante y los de Ganar Cádiz, que como se ve , va cada uno por su lado. La única experiencia participativa fue aquel mamarracho de asamblea en el Palillero, con el Cumbre llamando a que se atacase a la policía sin que ningún concejal le quitase el micrófono, todos con sonrisa de hiena como si fuera una gracia convocar agresiones a la policía . Y de transparencia, todo mentira. Cualquier acuerdo o información que se reclame hay que pedirla 20 veces y te la dan si a ellos les parece oportuno y eso que tienen a un asesor pagado con dinero público dedicado en exclusiva a estos asuntos. Muchos reglamentos, mucho mirarse el ombligo, muchos Consejos ciudadanos para que luego sean los concejales de turno quienes decidan qué información se concede y cuál no. Este asesor es el vivo ejemplo de las élites extractivas de rentas, acomodado en el pesebre público a la sopa boba sin que haya justificación alguna para el dinero que nos cuesta. Al final todos los concejales dedican su tiempo a hacer campaña, unos para Adelante Andalucía, otros para Izquierda Gaditana, y el perito de Arte y Naturaleza al mando del Congreso de la Lengua con un despotismo como si fuera un autócrata cualquiera, como el reaccionario que es. Sin dar información, decidiendo él qué cosas se suben a la web del Congreso, a quién se le da dinero y a quién no, beneficiando a los amigos de siempre y preparándose el camino para cuando ya no esté en el gobierno de la ciudad. Hasta tal punto que le ha negado 600 euros a Tierra de Todos para un opúsculo sobre las experiencias de los migrantes en el aprendizaje del español. Él decide quién accede al dinero y a los medios sobre las que tiene potestad, afortunadamente el Ministerio, el Cervantes y la Academia son los organizadores entre el 27 y el 30 de marzo. Eso sí, no ha tenido el más mínimo pudor en ponerse él mismo como ponente en uno de los paneles, con un par. Nunca la ciudad ha llegado a menos ni Paco Cano a más. Menos mal que le quedan tres meses, mientras decide sobre los recursos públicos en plan déspota.