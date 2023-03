El pelotazo de este Carnaval ha sido la chirigota callejera 'Los llorones', amplificado por el incidente con un conocido empresario y acompañantes. La chirigota dedicaba el repertorio a los abusos de los hosteleros. Como todo es susceptible de empeorar, el eterno presidente de la patronal LLORECA ha rizado el rizo al proponer que se traiga un contingente de marroquíes estudiantes de hostelería para que trabajen durante el verano en los bares y restaurantes de la provincia porque al parecer falta personal. En lugar de exigirle a sus socios que cumplan el convenio, que la gente trabaje cinco días a la semana y ocho horas al día, que les paguen las horas extraordinarias y les den las vacaciones correspondientes, pretende precarizar todavía más las condiciones de los empleados de la hostelería mediante la competencia de los migrantes. Hay un primer asunto que causa estupor: ¿este hombre no es capaz de entender que basta con poner buenos salarios y condiciones laborales para que mucha gente quisiera trabajar en el sector? Si el régimen de trabajo es de semiesclavitud, ¿quién va a querer trabajar ahí si se exigen jornadas de 12 horas, sin días de permiso y pagos en negro? Lo normal es que los trabajadores huyan a otros sectores o se vayan fuera. Si el futuro laboral para nuestros jóvenes son esas condiciones de trabajo, veo natural que nadie piense en quedarse en Cádiz. En segundo lugar hay un poso de racismo increíble: vamos a traer moritos que esos se conforman con cualquier cosa y así los podemos maltratar sin problemas. No doy crédito a tantos hosteleros de Cádiz que acepten como presidente a una persona que dice semejantes ocurrencias entre la esclavitud y el racismo en pleno siglo XXI. ¿Nadie de la Inspección de Trabajo o del Gobierno de España va a decir nada? ¿La vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz, tan dicharachera, no tiene opinión?¿Los sindicatos aceptan sin más esta situación? ¿Los partidos políticos no se escandalizan? ¿Qué sociedad tenemos donde alguien puede decir estas cosas sin que haya un aluvión de indignación, sin que los mismos socios de LLORECA remuevan de su puesto a un presidente con semejantes ideas? No dudo que debe haber una mayoría de los hosteleros que sea gente honrada, que paga todo en blanco, que tributa lo que le corresponde, que trata a sus empleados con dignidad según el convenio y la legislación vigente. Pero incluso en tiempos de prosperidad para el sector como los que vivimos, deberían estirarse y mejorar esas condiciones. En una situación similar le preguntaron al presidente de los EEUU, Joe Biden, por qué faltaban trabajadores para cubrir las necesidades: "Páguenles más", fue su respuesta.